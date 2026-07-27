Ο κόσμος στα γήπεδα και ο ΠΑΟΚ πάνω απ’ όλα

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον κόσμο του ΠΑΟΚ που πρωταγωνιστεί σε πολλά από τα ζητήματα της επικαιρότητας. Τα εισιτήρια, το ματς της Πέμπτης με τη Ντιναμό και κάτι διαιτητικό…

Πλούσια η επικαιρότητα για τον ΠΑΟΚ και πάρα πολλά τα ανοικτά μέτωπα. Βάζουμε πρώτο και πάνω απ’ όλα αυτό που αφορά άμεσα τον κόσμο της ομάδας και τη διάθεσή του να είναι μέσα στο γήπεδο στηρίζοντας τους παίκτες με το Δικέφαλο στο στήθος.

Θα μπορούσε να είναι αυτονόητο. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του με την παράδοση που έχει στο δέσιμο με τις ομάδες, το να εξαντλεί τα εισιτήρια διαρκείας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ δεν αποτελεί και το κεφαλαιώδες ζήτημα. Για άλλους μπορεί, για τους ΠΑΟΚτσήδες όχι. Φέτος όμως αποτελεί σημαντική είδηση όλη αυτή η κινητοποίηση για την Τούμπα και το κλειστό, επειδή εδώ και ένα χρόνο το κλίμα μεταξύ των φίλων του ΠΑΟΚ δεν είναι το καλύτερο και πολλές φορές σε άλλους χώρους και κυρίως στα σόσιαλ, επικρατούν διαφορετικές συνθήκες.

Από τις πρώτες μέρες πέρσι μετά τις 16 Ιουνίου έγραφα… «Όλοι θα μιλάνε κατά του διχασμού, αλλά όλοι συνειδητά ή ασυνείδητα θα τον ενισχύουν. Όλα θα παρεξηγούνται είτε κάποιος έχει σκοπό να διχάσει, είτε όχι». Έτσι και γίνεται. Το… «εσείς και εμείς» που επικρατεί ειδικά στα σόσιαλ έχει γίνει μάστιγα και οι λόγοι είναι προφανείς. Πάρα πολλοί δε νοιάζονται για τον ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως για το πώς θα πλήξουν την… άλλη πλευρά. Σε όλη αυτή τη συνθήκη ίσως κάνουμε όλοι μας ένα κομβικό λάθος: Δίνουμε μεγάλη αξία σε όσους «φωνάζουν» στα σόσιαλ, λες και αυτοί αποτελούν το κανονικό ΠΑΟΚτσήδικο περιβάλλον. Ίσως…

Σε κάθε περίπτωση και εκεί που οι «λίγοι» επαγγελματίες του διχασμού ή άλλοι αναίσθητοι προσπαθούν ο ένας να μειώσει τον άλλο, έρχονται πολλοί, πάρα πολλοί που συνήθως αποτελούν την σιωπηλή πλειοψηφία, να τρέξουν και έμπρακτα να στηρίξουν τον ΠΑΟΚ. Δώδεκα χιλιάδες διαρκείας σε ελάχιστες μέρες για την Τούμπα, έξι χιλιάδες διαρκείας με φοβερή ορμή για το κλειστό της ομάδας και το μπάσκετ!

Είναι η πρώτη είδηση, ένας μεγάλο γεγονός και μακάρι όλοι αυτοί που έχουν τον ΠΑΟΚ πάνω απ’ όλα να κυριαρχήσουν και στα δύσκολα, ειδικά όταν θα έρθουν και ήττες όπου και πάλι η εμπάθεια θα κυριαρχήσει στην προσπάθεια να δημιουργηθούν προβλήματα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Μία ακόμη παράμετρος σε αυτόν τον τομέα που οφείλουμε να αναδείξουμε και φυσικά θα προσέξουν ΠΑΕ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι ζήτημα σήμερα και μέσα στο καλοκαίρι να δοθούν σε διαρκείας το 60-70 και 80% της χωρητικότητας των δύο γηπέδων. Όταν όμως το χειμώνα σε πολλά ματς η Τούμπα έχει 12 χιλιάδες παρόντες και το Παλατάκι τρεις χιλιάδες με πολλά διαρκείας να απουσιάζουν, τότε η εικόνα δεν είναι θετική. Στο ποδόσφαιρο το είδαν, το έψαξαν, προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν έτσι ώστε οι κάτοχοι διαρκείας να μην δεσμεύουν τη θέση τους μόνο στο 20-30-40% των αγώνων και από εκεί και πέρα κανείς να μην μπορεί να πάρει αυτή τη θέση.

Καλά τα διαρκείας για το μήνυμα που στέλνουν το καλοκαίρι, πολύ καλύτερη η πληρότητα των γηπέδων μέσα στο χειμώνα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ

Μετά το πρώτο ματς με τους Ουκρανούς σχολιάσαμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά το 70΄ της αναμέτρησης. Αχρείαστες καταστάσεις που ακόμη και αγωνιστικά έπληξαν τον ΠΑΟΚ. Οι Ουκρανοί επιχειρούν να ανεβάσουν το θέμα και φυσικά με βάση όλες τις αντιδράσεις τους να δώσουν έξτρα εθνικό κίνητρο και στους παίκτες τους.

Την Πέμπτη ο αγώνας ΠΑΟΚ-Ντιναμό πρέπει να κριθεί μέσα στο γήπεδο, χωρίς άλλες παρεμβάσεις που μεταφέρουν αλλού το κύριο βάρος. Μπάλα παίζουν οι ομάδες και όλα τα άλλα για το 90λεπτο, είναι άχρηστα. Κυρίως για τον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του δεν μπορεί να παρασυρθεί. Μυαλό, ποδόσφαιρο και μόνο ποδόσφαιρο.

* Άλλη μία παράμετρος που θίξαμε από την περασμένη Παρασκευή. Η UEFA σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, όρισε Πολωνό διαιτητή σε έναν τελικό Ουκρανικής ομάδας. Όχι! Απαράδεκτο και ύποπτο, ειδικά όταν πρόκειται για τον ΜΟΝΟ διαιτητή που πέρσι ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση όταν τον έπαιξε στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός. Δεν στέκει όλο αυτό το το σκηνικό όταν ο διαιτητής Σίλβεστρακ στον αγώνα Αίντραχτ Φρανκφούρτης-ΠΑΟΚ ακύρωσε γκολ του Εκόνγκ χωρίς να γίνει το παραμικρό. Δεν στέκουν όλα αυτά όταν ΜΟΝΙΜΑ ο ΠΑΟΚ στοχοποιείται από διαιτητές αυτής της χώρας. Αντίδραση παντού με αρχή αυτόν τον αγώνα.