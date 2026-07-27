Την καριέρα του σε ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Μάλτα θα συνεχίσει ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά.

Κάτοικος Μάλτας είναι πλέον ο Ματιέ Βαλμπουενά ο οποίος ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τη Σάντα Λουτσία που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, έλυσε τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους, μετά την επιστροφή του στη Β΄ ομάδα του συλλόγου τον Αύγουστο του 2025. Ο 42χρονος Γάλλος κατέγραψε το διάστημα αυτό 11 εμφανίσεις, όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα τρεις φορές και μοίρασε τέσσερις ασιστ. Στην οικογένεια του Ολυμπιακού αγαπήθηκε πολύ και συνολικά μέτρησε 150 αγώνες, έχοντας απολογισμό 18 γκολ και 43 ασίστ!

Ο πολύπειρος χαφ, που σε λίγο καιρό θα γίνει 42 δεν θέλει ακόμα να κρεμάσει τα παπούτσια του και έτσι βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Λίγες μέρες μετά το συγκινητικό αντίο του από τους Πειραιώτες έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που τον κρατά στην Σάντα Λουτσία για τουλάχιστον έναν χρόνο, καθώς υπάρχει προοπτική η συνεργασία να επεκταθεί αν υπάρξουνε συγκεκριμένες προϋποθέσεις(πχ λεπτά συμμετοχής) .