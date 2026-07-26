Οι ομάδες της Liga de Expansion MX διαμαρτύρονται στον αγωνιστικό χώρο για την έλλειψη δυνατότητας να διεκδικήσουν την άνοδο στη Liga MX.

Την άνοιξη του 2020, την ώρα που ο πλανήτης είχε κλειστεί στο σπίτι λόγω κορωνοϊού, οι Μεξικανοί είχαν αποφασίσει να καταργήσουν τον υποβιβασμό και τον προβιβασμό μεταξύ των δύο μεγάλων κατηγοριών για μία εξαετία, προκειμένου να καταφέρουν οι σύλλογοι να σταθεροποιηθούν οικονομικά.

Το διάστημα αυτό πέρασε, εντούτοις, οι ομάδες της Liga de Expansion MX παραμένουν εγκλωβισμένες σε αυτήν και εξακολουθούν να μην έχουν δικαίωμα προβιβασμού, καθώς οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Liga MX ισχυρίζονται πως τα κλαμπ της Β' κατηγορίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να αγωνιστούν στα σαλόνια!

Η κατάσταση παραμένει μπλεγμένη και η έναρξη της σεζόν στο Apertura της Liga de Expansion MX συνοδεύτηκε από διαμαρτυρίες, με τους ποδοσφαιριστές αρκετών ομάδων να ανταλλάσσουν πασούλες για ένα λεπτό μετά τη σέντρα, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να ακουστούν και να πιέσουν προκειμένου να επιστρέψει στο τραπέζι η επάνοδος του υποβιβασμού και του προβιβασμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πέρυσι είχαν υπάρξει αντιδράσεις από τους συλλόγους της Liga de Expansion MX, που έφτασαν στο CAS αλλά δεν δικαιώθηκαν. Η δε Ατλάντε, που κατά τη διάρκεια της εξαετίας κατέκτησε τρεις φορές τον τίτλο, έφτασε εντέλει στο σημείο να αγοράσει την άδεια της Μαζατλάν, καταφέρνοντας να ανέβει κατηγορία έστω και έτσι...