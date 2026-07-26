Ο Γιάννης Παπανικολάου επέστρεψε στην Πολωνία για λογαριασμό της Βίτζεβ Λοτζ.

Μετά από μία γεμάτη διετία στην Τουρκία με τη φανέλα της Ρίζεσπορ, ο Γιάννης Παπανικολάου επέστρεψε στην Πολωνία, αποτελώντας πια πλέον μέλος της Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Έλληνας μέσος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2028, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής επιστρέφει έτσι στην Ekstraklasa μετά από δύο χρόνια, έχοντας φτιάξει το όνομά του στη Ράκοφ μεταξύ 2020 και 2024.

Στο Λοτζ, ο Παπανικολάου θα συναντήσει τους πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού, Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι και Κάρολ Σφιντέρσκι, με τη Βίτζεβ να αποτελεί τον πέμπτο σταθμό της καριέρας του μετά από Πλατανιά, Πανιώνιο, Ράκοφ και Ρίζεσπορ.