Τελικός Μουντιάλ 2026: Η ώρα της αλήθειας έφτασε για Ισπανία και Αργεντινή και ο τρόπος δεν θα έχει σημασία...

Η μέρα της μεγαλύτερης μάχης του Μουντιάλ 2026 έφτασε, καθώς το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο στον μεγάλο τελικό του Meadowlands Stadium.

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Η «furia roja» ήταν εξ αρχής ένα «δυνατό άλογο» στην κούρσα της κατάκτησης και με τις εξαιρετικές -στο σύνολο- εμφανίσεις της στο τουρνουά δικαίωσε τις προσδοκίες φτάνοντας μέχρι τον τελικό. Η Ισπανία βρήκε τον τρόπο να καλύψει ιδανικά το μοναδικό «έλλειμμα» της, που εντοπίζεται στην απουσία ενός μεγάλου σκόρερ σε αυτή τη φουρνιά παικτών.

Έκανε ωστόσο όλα τα άλλα σχεδόν τέλεια στο χορτάρι, βρήκε πολλές διαφορετικές λύσεις μεσοεπιθετικά (Οϊαρθάμπαλ, Μερίνο, Πόρο, Γιαμάλ, Ρουίθ, Μπαένα) και με απίθανη ισορροπία ανασταλτικά (ένα γκολ παθητικό σε επτά ματς...) εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό. Ολοκληρωτική και ουσιαστικά αψεγάδιαστη η εμφάνιση της στον ημιτελικό με τη Γαλλία, «βίδωσε» τους σταρ των «τρικολόρ» και έφτασε στην πανηγυρική πρόκριση με γκολ των Οϊαρθάμπαλ και Πόρο.

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Και τι να πει κανείς για την Αργεντινή; Τρίτος τελικός στα τέσσερα τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα, ένα βήμα πλέον πριν το ιστορικό back to back και με απίθανες ανατροπές στα νοκ άουτ! Μετά το απίθανο 3-2 επί της Αιγύπτου, με το σκορ στο 0-2 μέχρι το 79', η «αλμπισελέστε» το έκανε ξανά στον ημιτελικό με την Αγγλία. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από τέρμα του Γκόρντον στο 55', ισοφάρισε με γκολάρα του Φερνάντες στο 85' και ολοκλήρωσε το εκπληκτικό come back στις καθυστερήσεις με σκόρερ τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

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Ισάριθμες ασίστ του φανταστικού Μέσι, που στα 39 του χρόνια πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις στο τουρνουά. Η Αργεντινή έχει μια πολύ απλοϊκή προσέγγιση στα ματς, σε ένα -κάτι σαν- 4-4-2 στο χορτάρι, τους Μέσι - Άλβαρες (ή Λαουτάρο) να εναλλάσσονται σε ρόλους, μίνιμουμ τρεις κεντρικούς μέσους (ενίοτε και τέσσερις), έλεγχο των χώρων και αναμονή μιας... μαγικής στιγμής του «Pulga». Και μέχρι τώρα της έχει βγει στο 100%.

Προγνωστικά και εξειδικευμένες αναλύσεις, μάλλον δεν χωράνε σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Κατά τεκμήριο, η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα, πιο γεμάτη και με περισσότερες λύσεις συνολικά στο βάθος του ρόστερ. Η Αργεντινή ωστόσο έχει εκπληκτικό μομέντουμ, αστείρευτη ενέργεια στο χορτάρι, αυταπάρνηση και φυσικά τον Μέσι. Το τρόπαιο μπορεί να πάει παντού και ο τρόπος δεν θα έχει σημασία. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Ρόντρι 86+ πάσες & Φερνάντες 3+ τάκλιν σε απόδοση 7.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

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