Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ χρησιμοποίησε ένα συγκινητικό σημείωμα που άφησε ο πιλότος της Αγγλικής ομάδας για να σπάσει τη σιωπή του μετά την ήττα τους.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έσπασε τη σιωπή του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή με 2-1 στον ημιτελικό της Τετάρτης (15/07).

«Μου ήταν δύσκολο να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψω όσα ζήσαμε (απέναντι στην Αργεντινή) τις τελευταίες εβδομάδες, όμως αυτό το μήνυμα από τον πιλότο μας στο Κάνσας τα λέει όλα», έγραψε ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη στήριξη από την πατρίδα, αλλά και όλους όσοι ξόδεψαν τα χρήματα που με κόπο κέρδισαν για να ταξιδέψουν στην Αμερική και να μας υποστηρίξουν», ανέφερε.

«Μην αφήσετε την ενότητα και την αγάπη που είδαμε στη χώρα μας να τελειώσουν με αυτή την πορεία. Όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα... Και θα τα καταφέρουμε! Σας αγαπώ όλους!», πρόσθεσε.