Απο τους πανηγυρισμούς στην απόλυτη απογοήτευση πέρασε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βλέποντας την Αγγλία να χάνει με ανατροπή απο την Αργεντινή και να μένει εκτός τελικού.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίστηκε εμφανώς συντετριμμένος μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, έπειτα από την ήττα με 2-1 από την Αργεντινή στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η σύζυγός του, Βικτόρια, εθεάθησαν να αντιδρούν έντονα, καθώς τα «Τρία Λιοντάρια» έχασαν το προβάδισμά τους κόντρα στην Αλμπισελέστε και μαζί την ευκαιρία να προκριθούν στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

Ο γιος τους, Κρουζ Μπέκαμ δε, έσπευσε να παρηγορήσει τον πατέρα του, που μέσα σε λίγα λεπτά πέρασε από τους πανηγυρισμούς στην πλήρη απογοήτευση για το τελικό αποτέλεσμα.

Να θυμίσουμε ότι η Αγγλία έδειχνε αρχικά να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης στην Ατλάντα και πήρε το προβάδισμα στο '55 χάρη στο γκολ του Άντονι Γκόρντον. Ωστόσο, τη στιγμή που οι Άγγλοι πίστεψαν πως η πρόκριση είχε «κλειδώσει», η Αργεντινή πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία λεπτά, με τους Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρουν δύο γκολ μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών.

Νωρίτερα στον αγώνα, η Βικτόρια πανηγύρισε το γκολ της Αγγλίας, απαντώντας στους επικριτές της που είχαν σχολιάσει πως δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενθουσιασμό μετά το γκολ του Τζουντ Μπέλινγχαμ στον προημιτελικό.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ακολούθησε τα Τρία Λιοντάρια σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελπίζοντας πως αυτή θα ήταν η χρονιά που η Αγγλία θα κατακτούσε επιτέλους το Παγκόσμιο Κύπελλο