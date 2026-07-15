Βάιος και Μπάτης: Οι επιλογές στο Αγγλία – Αργεντινή από την κουκουβάγια και τη νυχτερίδα της Novibet

Δεύτερος ημιτελικός στο Μουντιάλ: Αγγλία – Αργεντινή (22:00). Ο Μέσι παίζει για πρώτη φορά στην καριέρα του απέναντι στους Άγγλους και ο νικητής βρίσκει την Ισπανία στον τελικό.

- Την κάρτα του Κουκουρέγια, Βάιε. Από το 30’. Όσο εσύ περίμενες τον Μπαπέ να σκοράρει.

Ο Μπάτης το παίζει προφήτης και το δικαιούται. Στο Γαλλία – Ισπανία σώπασαν και ο Μπαπέ και ο Γιαμάλ (κέρδισε το πέναλτι βέβαια), κι όμως το μόνο σημάδι που μπήκε στο δελτίο ήταν το πιο περίεργο απ' όλα: μια κάρτα σε αριστερό μπακ.

Η Ισπανία πέρασε ήδη στον τελικό, απόψε κρίνεται ποιος θα την περιμένει εκεί. Αγγλία – Αργεντινή, με τον Μέσι για πρώτη φορά στην καριέρα του απέναντι στους Άγγλους.

Βάιος και Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, αποκλειστικά για το Gazzetta. Είσαι ξύπνιος;

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Ξεκινάω από την ψυχρή αλήθεια αυτού του ημιτελικού: κανείς δεν είναι σίγουρος για τίποτα.

Και οι δύο υπέφεραν σε κάθε νοκ-άουτ. Η Αργεντινή με παρατάσεις και ανατροπές, η Αγγλία με δραματικές νίκες στο νήμα. Και καμία δεν κράτησε το μηδέν. Η ιστορία συμφωνεί: οι ημιτελικοί Μουντιάλ είναι σχεδόν πάντα σφιχτοί, με το 1-1 από τα πιο συχνά σκορ της φάσης εδώ και δεκαετίες.

Βάλε και τα μοτίβα: η Αγγλία αργεί να μπει στο πνεύμα (βρέθηκε πίσω με Κονγκό και Νορβηγία), ενώ η Αργεντινή ανοίγει συνήθως το σκορ, 5 φορές στα 6 παιχνίδια της.

Περιμένω την «αλμπισελέστε» μπροστά νωρίς και την Αγγλία να κυνηγά, σε ένα νευρικό, ισορροπημένο ματς που δεν λύνεται στην κανονική διάρκεια. Κι όσο ο Μέσι δείχνει κουρασμένος στα νοκ-άουτ, τόσο λιγότερο περιμένω το ξέσπασμα που θα το ξεκλείδωνε. Ισοπαλία.

Και μια δεύτερη ματιά, καθαρά στη φόρμα. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είναι ο άνθρωπος- γκολ της Αγγλίας: σκόραρε σε δύο σερί νοκ-άουτ, ο πρώτος μέσος που το πετυχαίνει σε ένα Μουντιάλ από τον Μαραντόνα το 1986. Όποτε η Αγγλία χρειάστηκε κάποιον να εμφανιστεί από τη δεύτερη γραμμή, εκείνος ήταν εκεί.

Προτάσεις Βάιου

Αγγλία – Αργεντινή (22:00): Ισοπαλία @3.00

Αγγλία – Αργεντινή (22:00): Να σκοράρει ο Μπέλιγχαμ @3.75

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Ο Βάιος μετράει, εγώ αφουγκράζομαι τη νύχτα. Και η νύχτα φωνάζει Χουλιάν Άλβαρες.

Ο άνθρωπος που τέλειωσε την Ελβετία με μια κίνηση, ο σκόρερ που περιμένει στη σκιά του Μέσι και εμφανίζεται τη σωστή στιγμή. Σε ένα ματς που η Αργεντινή θα το

πάει με υπομονή και μεταβάσεις, αυτός είναι που θα βρεθεί στο τέλος της φάσης. Σκόρερ ο Άλβαρες, στο 3.60.

Και το δεύτερο είναι το σήμα κατατεθέν μου πλέον. Μόλις βρήκα την κάρτα του Κουκουρέγια, απόψε δείχνω τον Ένσο Φερνάντες. Παίζει στην Πρέμιερ Λιγκ με την Τσέλσι, κοντράρεται με τους Άγγλους κάθε εβδομάδα, τους ξέρει απ' έξω κι εκείνοι αυτόν.

Είναι φουριόζος τύπος, με 10 κίτρινες την περασμένη σεζόν, κι απόψε αναλαμβάνει να φρενάρει το κέντρο της Αγγλίας, Μπέλιγχαμ και Ράις, σε ένα Αγγλία – Αργεντινή που σιγοκαίει από το 1986.

Κάθε μαρκάρισμα θα ζυγίζει διπλά. Μηδέν κάρτες ο Φερνάντες έως σήμερα, που παίρνει την πρώτη σε απόδοση 3.50.

Προτάσεις Μπάτη

Αγγλία – Αργεντινή (22:00): Να σκοράρει ο Χ. Άλβαρες @3.60

Αγγλία – Αργεντινή (22:00): Κάρτα στον Ε. Φερνάντες @3.50

Ένας νικητής, μία θέση στον τελικό δίπλα στην Ισπανία. Ο Βάιος βλέπει ένα σφιχτό ματς που κρατά ο Μπέλιγχαμ ζωντανό. Ο Μπάτης τον Άλβαρες να χτυπά στη σκιά και μια κάρτα να πέφτει στην ένταση.

Η κουκουβάγια κι η νυχτερίδα με τα μάτια ανοιχτά, μπροστά στο πιο φορτισμένο ματς της διοργάνωσης, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.