Το χέρι του Θεού, η κόκκινη του Μπέκαμ και φόντο το τρόπαιο!

Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν στην Ατλάντα (22:00) μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ώστε να διεκδικήσουν το πλέον βαρύτιμο τρόπαιο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ένας ημιτελικός, πολλές ιστορίες, με τα «τρία λιοντάρια» να θέλουν να γράψουν ιστορία 60 χρόνια μετά την μοναδική τους κατάκτηση, ενώ η «αλμπισελέστε» να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο back to back.

Οι Άγγλοι του Τόμας Τούχελ φτάνουν σε ημιτελικό ξανά μετά το 2018 και συνολικά για τέταρτη φορά, έχοντας μία νίκη σε ημιτελικό, το 2-1 το 1966 επί της Πορτογαλίας, την οποία ακολούθησε η επικράτηση επί της Γερμανίας για το πρώτο και μοναδικό ως σήμερα τρόπαιο.

Οι Αργεντίνοι του Λιονέλ Σκαλόνι από την πλευρά τους βρίσκονται για τρίτη φορά σε ημιτελικό στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις, ενώ συνολικά έχουν στην ιστορία τους πέντε ημιτελικούς, με το απόλυτο 5/5 (1930, 1986, 1990, 2014, 2022).

Στα νοκ άουτ η Αγγλία έχει κάνει δύο ανατροπές (2-1 με το Κονγκό στους «32», 2-1 με τη Νορβηγία στους «8» στην παράταση) και ενδιάμεσα υπέταξε το Μεξικό (3-2) ενώ η Αργεντινή χρειάστηκε δύο παρατάσεις (3-2 με το Πράσινο Ακρωτήριο στους «32», 3-1 με την Ελβετία στους «8») και ενδιάμεσα μια ανατροπή από 0-2 σε 3-2 με την Αίγυπτο.

Οι δύο μονομάχοι στοχεύουν στον τελικό στο τέταρτο νοκ άουτ μεταξύ παιχνίδι μετά το 1-0 των Άγγλων το 1966 (προημιτελικός), το 2-1 των Αργεντινών το 1986 (προημιτελικός) και το 4-3 των Αργεντινών στα πέναλτι το 1998 («16») έχοντας επιζήσει σε θρίλερ και με ανατροπές.

Αμφότεροι έχουν 2/3 νοκ άουτ στην πορεία τους που πέρασαν από το 1-1 και το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή προσφέρεται στο 2.60.

Φυσικά τα βλέμματα συγκεντρώνουν οι σταρς των δύο ομάδων, με τον Λιονέλ Μέσι να κυνηγά πέραν του τρόπαιου και το Χρυσό Παπούτσι του τουρνουά, με 8 γκολ (2 ασίστ) ως τώρα, ενώ ο Χάρι Κέιν έχει σκοράρει 6 φορές (1 ασίστ). Στο 4.50 η super ενισχυμένη απόδοση να δούμε γκολ ή ασίστ από Μέσι και Κέιν στον ιστορικό ημιτελικό.

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