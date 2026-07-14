Μια ανάσα από τον τελικό!

Η μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, είναι αυτή που δεσπόζει στο πρόγραμμα της Τρίτης και πώς να γινόταν διαφορετικά όταν μιλάμε για έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου;

Το φαβορί της αναμέτρησης είναι η Γαλλία βάσει της εικόνας που έχει δείξει έως τώρα στη διοργάνωση. Το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν μετράει έξι νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει και είναι η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο.

Στον προημιτελικό επιβλήθηκε άνετα με 2-0 του Μαρόκο και ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του ματς. Δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο, έχασε πέναλτι με τον Εμπαπέ στο πρώτο μέρος αλλά βρήκε δύο γκολ στην επανάληψη.

Για τρίτη σερί φορά βρίσκεται σε έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου κάτι που δεν είχε καταφέρει άλλη φορά στην ιστορία της. Με τον Εμπαπέ να έχει πετύχει ήδη 8 γκολ το να σκοράρει και στον ημιτελικό βρίσκεται σε απόδοση 2.09 στη Novibet.

Από την άλλη η Ισπανία μετά το 0-0 της πρεμιέρας με το Πράσινο Ακρωτήριο, μετράει επίσης μόνο νίκες. Για να συμβεί βέβαια αυτό βέβαια χρειάστηκε δύο γκολ από τον Μερίνο στο τέλος τόσο του παιχνιδιού με την Πορτογαλία όσο και αυτού με το Βέλγιο.

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε παραμένει πιστή στο στυλ παιχνιδιού της και ευελπιστεί και στην επιστροφή του Νίκο Γουίλιαμς που θα δώσει ακόμα περισσότερες λύσεις στην επίθεση της ομάδας του.

Για την ώρα βέβαια, η αμυντική της γραμμή είναι αυτή που ξεχωρίζει. Με μόλις ένα γκολ παθητικό η Ισπανία έχει την καλύτερη άμυνα του τουρνουά αλλά το ματς με τη Γαλλία αποτελεί μεγάλη πρόκληση.

Απέναντι σε μία ομάδα που «πετάει» φωτιές στην επίθεση έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο που θα ανταποκριθεί η «φούρια ρόχα» στην αναμέτρηση. Το Over 2.5 Γκολ στην αναμέτρηση βρίσκεται σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

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