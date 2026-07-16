Μουντιάλ 2026: To βίντεο με Αργεντινό να περιγράφει το γκολ του Λαουτάρο

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: To βίντεο με Αργεντινό να περιγράφει το γκολ του Λαουτάρο
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Δείτε το τρομερό βίντεο με την περιγραφή του Πάμπλο Χιράλτ στο γκολ που έστειλε την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά από ακόμη ένα θρίλερ, η Αργεντινή εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς λύγισε με 2-1 την Αγγλία κάνοντας τρομερή ανατροπή στο φινάλε της αναμέτρησης.

Τα τελευταία λεπτά εξελίχτηκαν σε θρίλερ και το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις... τρέλανε τους Αργεντίνους, μεταξύ των οποίων και τον Πάμπλο Χιράλτ, ο οποίος περιέγραφε τον αγώνα για λογαριασμό του Telefe.

Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να απολαύσετε τα ουρλιαχτά του δημοσιογράφου, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές μουντιαλικές στιγμές των τελευταίων ετών...

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