Μουντιάλ 2026: To βίντεο με Αργεντινό να περιγράφει το γκολ του Λαουτάρο
Μετά από ακόμη ένα θρίλερ, η Αργεντινή εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς λύγισε με 2-1 την Αγγλία κάνοντας τρομερή ανατροπή στο φινάλε της αναμέτρησης.
Τα τελευταία λεπτά εξελίχτηκαν σε θρίλερ και το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις... τρέλανε τους Αργεντίνους, μεταξύ των οποίων και τον Πάμπλο Χιράλτ, ο οποίος περιέγραφε τον αγώνα για λογαριασμό του Telefe.
Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να απολαύσετε τα ουρλιαχτά του δημοσιογράφου, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές μουντιαλικές στιγμές των τελευταίων ετών...
A BEIRA DO INFARTO: Pablo Giralt, da Telefe, enlouquecendo narrando o gol da virada da Argentina em cima da Inglaterra! pic.twitter.com/0ZwHPeG5Ds— Televisão Argentina (@tvargentina_) July 15, 2026
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