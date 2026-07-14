Βάιος και Μπάτης: Οι επιλογές στο Γαλλία – Ισπανία από την κουκουβάγια και την νυχτερίδα της Novibet

Ημιτελικός στο Μουντιάλ: Γαλλία – Ισπανία (22:00). Η κορυφαία επίθεση του τουρνουά απέναντι στην κορυφαία άμυνα. Tο πιο αμφίρροπο ραντεβού της διοργάνωσης.

Η Γαλλία έφτασε ως εδώ με την τετράδα Μπαπέ-Ντεμπελέ-Ολίσε-Ντουέ να σκοτώνει στην κόντρα. Η Ισπανία, με ένα μόλις γκολ παθητικό και 66% κατοχής, θέλει να αποκοιμίσει τους αντιπάλους με την μπάλα στα πόδια της.

Η πρόσφατη προϊστορία ανήκει στην Ισπανία (Euro 2024, Nations League). Η τωρινή φόρμα δείχνει Γαλλία.

Ο Βάιος και ο Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, διαβάζουν το μεγάλο ραντεβού αποκλειστικά για το Gazzetta. Είσαι ξύπνιος;

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Δεν χρειάζεται φαντασία εδώ, χρειάζεται να δεις πού θα σπάσει το ματς. Η Ισπανία παίζει με ψηλά τις γραμμές της και μπακ που ανεβαίνουν συνεχώς. Πίσω τους μένει ακριβώς ο χώρος που ο Κιλιάν Μπαπέ ονειρεύεται.

Ο Γάλλος σταρ έχει 8 γκολ στο τουρνουά, εκτελεί τα πέναλτι και έχει σκοράρει στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία ματς του. Την ίδια δεξιά πλευρά της Ισπανίας τη βασάνισε και στον ημιτελικό του Euro 2024.

Όταν η καλύτερη επίθεση του τουρνουά βρίσκει τον χώρο που της χαρίζει η μοναδική αδυναμία της καλύτερης άμυνας, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν μονόδρομος: ο Μπαπέ θα βρει το γκολ του.

Πρόταση Βάιου

Γαλλία – Ισπανία (22:00): Να σκοράρει ο Μπαπέ @2.15

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

H ιστορία λέει ένα πράγμα: όποτε αυτές οι δύο ομάδες παίζουν ημιτελικό, κερδίζει η Ισπανία και το όνομα που εμφανίζεται πάντα λέγεται Λαμίν Γιαμάλ.

Δύο γκολ στο 5-4 του Nations League, πρωταγωνιστής και στο Euro 2024. Έχει μόλις ένα γκολ σε αυτό το Μουντιάλ, κι ακριβώς γι'αυτό η απόδοση είναι φουσκωμένη. Αλλά αν υπάρχει βράδυ για να ξυπνήσει ο 17χρονος παιχταράς της Μπαρτσελόνα, είναι αυτό κόντρα στη Γαλλία. Σκόρερ ο Γιαμάλ, στο 3.30.

Και το δεύτερο είναι από τα στοιχήματα που λατρεύω, γιατί κανείς δεν τα κοιτάει. Ο διαιτητής Ιβάν Μπάρτον από το Σαλβαδόρ σφυρίζει την παραμικρή επαφή και κόβει διαρκώς το παιχνίδι. Απέναντι στα γρήγορα εξτρέμ της

Γαλλίας, ο Μαρκ Κουκουρέγια θα υποφέρει. Έχει ήδη 6 φάουλ σε 6 ματς στο τουρνουά και πέρσι μάζεψε 12 κίτρινες και μία κόκκινη στην Premier League.

Με έναν διαιτητή που σφυρίζει τα πάντα, η κάρτα του Κουκουρέγια μοιάζει θέμα χρόνου. Απόδοση 5.50 και η νυχτερίδα χαμογελάει.

Προτάσεις Μπάτη

Γαλλία – Ισπανία (22:00): Να σκοράρει ο Γιαμάλ @3.30

Γαλλία – Ισπανία (22:00): Κάρτα Κουκουρέγια @5.50

Το πιο αμφίρροπο ραντεβού του Μουντιάλ κρίνεται στη λεπτομέρεια - κι εκεί, η κουκουβάγια κι η νυχτερίδα κρατούν τα μάτια τους ορθάνοιχτα.