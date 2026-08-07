Η Ρωσία χτύπησε το μεγαλύτερο στάδιο της νότιας Ουκρανίας

Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μεγαλύτερο στάδιο της νότιας Ουκρανίας, λίγες ώρες πριν από προγραμματισμένο αγώνα πρωταθλήματος.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έπληξε ακόμη ένα εμβληματικό αθλητικό σύμβολο της χώρας. Λίγες ώρες πριν από προγραμματισμένη αναμέτρηση της ουκρανικής Premier League, ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο Στάδιο «Τσερνομόρετς» της Οδησσού, το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα της νότιας Ουκρανίας, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Rus ordusu, Ukrayna'nın en büyük stadyumlarından birini füzeyle vurdu!



Odessa kent merkezinde bulunan tarihi Çernomorets Stadyumu hedef alındı. Ukrayna Premier Ligi maçı öncesinde gerçekleşen saldırıda stadın çatısı, tribünleri ve pencereleri ağır hasar gördü. pic.twitter.com/k9tJpprrLP — Dekoder News (@dekodernews) August 7, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή της Οδησσού, έχοντας ως στόχο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το στάδιο της πόλης. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, κάτι που είχε ως συνέπεια και την αναβολή της αναμέτρησης μεταξύ της Τσερνομόρετς και της Κόλος Κοβαλίβκα, που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, ανακοίνωσε ότι μία 29χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από θραύσματα και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι τραυματίες ανέρχονται συνολικά σε δύο, τονίζοντας πως ήταν υπάλληλοι του σταδίου.