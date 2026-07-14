Στο τιμόνι της ινδικής Παντζάμπ είναι πλέον ο Παύλος Δερμιτζάκης .

Ο Παύλος Δερμιτζάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη άκρη της Ασίας. Καθώς ο 57χρονος τεχνικός ανακοινώθηκε από την Παντζάμπ και αναλαμβάνει την ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ινδίας υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Πανιώνιο, ο έμπειρος προπονητής βρήκε την επόμενη πρόκληση στην Ινδία και στο νέο του ξεκίνημα θα έχει στο πλευρό του τον Γιώργο Αγγελίδη.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι ο Δερμιτζάκης παίρνει τη θέση του Παναγιώτη Διλμπέρη, ο οποίος αποχώρησε από την Παντζάμπ για να αναλάβει τη Mohun Bagan Super Giant.