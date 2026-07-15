Ο Τζόρνταν Πίκφορντ είπε «όχι» στην κεφαλιά του Νίκο Γκονζάλες και κράτησε το 1-0 για την Αγγλία. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ΜακΆλιστερ σημάδεψε το κάθετο δοκάρι και το σκορ δεν άλλαξε.

Φύλακας-άγγελος ο Πίκφορντ! Ο τερματοφύλακας της Αγγλίας και της Έβερτον πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση στην κεφαλιά του 69ου λεπτού και δεν επέτρεψε στην Αργεντινή να ισοφαρίσει στον ημιτελικό.

Η σέντρα έγινε από τα δεξιά, ο Γκονζάλες έπιασε δυνατή κεφαλιά αλλά ο Άγγλος πορτιέρε όρθωσε το... ανάστημά του και με ασύλληπτη απόκρουση χαμηλά κράτησε την εστία του ανέπαφη.

Επτά λεπτά αργότερα, η Αλμπισελέστε έφτασε ξανά μια... ανάσα από την ισοφάριση αλλά η κεφαλιά του ΜακΆλιστερ προσέκρουσε στο κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια η μπάλα πέρασε άουτ.