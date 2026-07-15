Αγγλία - Αργεντινή: Η τρομερή επέμβαση του Πίκφορντ και το δοκάρι του ΜακΆλιστερ (vid)
Φύλακας-άγγελος ο Πίκφορντ! Ο τερματοφύλακας της Αγγλίας και της Έβερτον πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση στην κεφαλιά του 69ου λεπτού και δεν επέτρεψε στην Αργεντινή να ισοφαρίσει στον ημιτελικό.
Η σέντρα έγινε από τα δεξιά, ο Γκονζάλες έπιασε δυνατή κεφαλιά αλλά ο Άγγλος πορτιέρε όρθωσε το... ανάστημά του και με ασύλληπτη απόκρουση χαμηλά κράτησε την εστία του ανέπαφη.
Επτά λεπτά αργότερα, η Αλμπισελέστε έφτασε ξανά μια... ανάσα από την ισοφάριση αλλά η κεφαλιά του ΜακΆλιστερ προσέκρουσε στο κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια η μπάλα πέρασε άουτ.
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