Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Ζήσαμε παρέα το Ισπανία - Βέλγιο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίζει να χαρίζει δυνατές συγκινήσεις, έντονες μονομαχίες και αναμετρήσεις που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων, με τη νοκ άουτ φάση να προσφέρει μοναδικές ποδοσφαιρικές στιγμές.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta μετέφερε για ακόμη μία φορά τον παλμό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στα ανανεωμένα καταστήματα Allwyn, δίνοντας στους φίλους του ποδοσφαίρου την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαζί την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο.

Η αναμέτρηση αποδείχθηκε αντάξια των προσδοκιών, με την Ισπανία να παίρνει τη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά χάρη στον Μίκελ Μερίνο. Ο μέσος της Άρσεναλ, που πέρασε ως αλλαγή, πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 88ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και χαρίζοντας στη «Ρόχα» την πρώτη της παρουσία στην τετράδα του Μουντιάλ μετά το 2010, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

Η εμπειρία του Sports Party ξεκίνησε πριν ακόμη από τη σέντρα. Στις 21:25, όσοι επισκέφθηκαν ένα ανανεωμένο κατάστημα Allwyn είχαν τη δυνατότητα να σκανάρουν το ειδικό QR code και να αποκτήσουν πρόσβαση στο ολοκληρωμένο pre-game του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta. Αναλύσεις, στοιχηματικές προτάσεις, boosted αποδόσεις και διαγωνισμοί με πλούσια δώρα δημιούργησαν την ιδανική ποδοσφαιρική προθέρμανση πριν από την έναρξη του αγώνα.

Ο Θανάσης Πασσάς, υποδέχτηκε την Κόνι Θεοδώρου, τον Ιάσονα Θεριό και τον Χρήστο Τσάδαρη, οι οποίοι μετέφεραν όλο το κλίμα της αναμέτρησης με σχόλιο, ανάλυση και συνεχή ενημέρωση πριν από τη σέντρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, παρουσίασαν όλα όσα έπρεπε να γνωρίζουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου γύρω από τον προημιτελικό.

Κάνε κι εσύ μια στάση στο πλησιέστερο ανανεωμένο κατάστημα Allwyn, σκάναρε το ειδικό QR code και ζήσε από κοντά την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία.