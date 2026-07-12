Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η Εθνική Ιταλίας έχει βάλει στο... μάτι τον Πεπ Γκουαρδιόλα για τη διαδοχή του Τζενάρο Γκατούζο στην άκρη του πάγκου.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και οι επίδοξοι μνηστήρες καραδοκούν! Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η Εθνική Ιταλίας είναι ένας από αυτούς, μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Τζενάρο Γκατούζο.

Ο Καταλανός τεχνικός αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από δέκα άκρως επιτυχημένα χρόνια και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας. Ο Αντόνιο Κόντε και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι φάνταζαν ως τα επικρατέστερα φαβορί για την ηγεσία του πάγκου της Σκουάντρα Ατζούρα, όμως προς το παρόν οι περιπτώσεις τους δεν έχουν προχωρήσει.

Πρόσφατα, οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο ανέλαβαν νευραλγικά πόστα στους τετράκις Πρωταθλητές Κόσμου και σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, αμφότεροι οραματίζονται την πρόσληψη του πρώην κόουτς των Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Σίτι, ούτως ώστε να επαναφέρει τους Πρωταθλητές Ευρώπης του 2024, στον δρόμο των επιτυχιών.

Ωστόσο, υπενθυμίζουμε πως ο 55χρονος έχει ενημερώσει πως επιθυμεί να απέχει από τους πάγκους για ορισμένο χρονικό διάστημα και η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη.