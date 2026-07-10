Ιταλία: Στο Πορτοφίνο έβγαλαν την πιο δροσερή φανέλα
Το όνομα Πορτοφίνο το βρίσκει συνήθως κανείς σε άρθρα για καλοκαιρινές -πολυτελείς- διακοπές στην Ιταλία, με την πανέμορφη πόλη της Ιταλικής Ριβιέρας να φημίζεται για τα πεντακάθαρα νερά της και να αποτελεί προορισμό κυρίως για όσους έχουν... βαθιές τσέπες.
Η περιοχή όμως έχει και τη δική της ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία μετέχει στις χαμηλότερες ερασιτεχνικές κατηγορίες και κατάφερε αυτές τις μέρες να τραβήξει τα βλέμματα με την εντυπωσιακή, νέα της φανέλα!
Η εμφάνιση, που αποτελεί δημιουργία της Ezeta, απεικονίζει τη μικρή πόλη με τα πανέμορφα πολύχρωμα σπιτάκια που τη χαρακτηρίζουν, με τη σχετική καμπάνια να αναφέρει: «Η Πορτοφίνο και η Ezeta αποτίουν φόρο τιμής στην Dolce Vita. Ένα καρτ ποστάλ από την Ιταλική Ριβιέρα».
Σημειώνεται πως η εν λόγω εμφάνιση αποτελεί την εκτός έδρας του μικρού κλαμπ, ενώ μπορεί κανείς να τη βρει διαδικτυακά για ποσό λίγο πάνω από τα 70 ευρώ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.