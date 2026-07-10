Τράβηξε τα βλέμματα η νέα, εκτός έδρας εμφάνιση της ιταλικής Πορτοφίνο.

Το όνομα Πορτοφίνο το βρίσκει συνήθως κανείς σε άρθρα για καλοκαιρινές -πολυτελείς- διακοπές στην Ιταλία, με την πανέμορφη πόλη της Ιταλικής Ριβιέρας να φημίζεται για τα πεντακάθαρα νερά της και να αποτελεί προορισμό κυρίως για όσους έχουν... βαθιές τσέπες.

Η περιοχή όμως έχει και τη δική της ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία μετέχει στις χαμηλότερες ερασιτεχνικές κατηγορίες και κατάφερε αυτές τις μέρες να τραβήξει τα βλέμματα με την εντυπωσιακή, νέα της φανέλα!

Η εμφάνιση, που αποτελεί δημιουργία της Ezeta, απεικονίζει τη μικρή πόλη με τα πανέμορφα πολύχρωμα σπιτάκια που τη χαρακτηρίζουν, με τη σχετική καμπάνια να αναφέρει: «Η Πορτοφίνο και η Ezeta αποτίουν φόρο τιμής στην Dolce Vita. Ένα καρτ ποστάλ από την Ιταλική Ριβιέρα».

Σημειώνεται πως η εν λόγω εμφάνιση αποτελεί την εκτός έδρας του μικρού κλαμπ, ενώ μπορεί κανείς να τη βρει διαδικτυακά για ποσό λίγο πάνω από τα 70 ευρώ.