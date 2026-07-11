Trionda Skills Challenge: Ο τελικός του πιο fun μουντιαλικού ''battle''!

Branded Content Team
Trionda Skills Challenge: Ο τελικός του πιο fun μουντιαλικού ''battle''!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Με την αύρα της Trionda, της επίσημης μπάλας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Team Gazzetta και η Team adidas στήνουν το πιο fun skills challenge της μουντιαλικής σεζόν. Τελευταία δοκιμασία: The Blind Turn & Shoot.

Η μάχη προμηνυόταν αμφίρροπη από την αρχή. Από τη στιγμή που η Team Gazzetta και η Team adidas έδωσαν τα χέρια για την 1η δοκιμασία, έκαναν τα πάντα για να σκοράρουν με την Trionda, την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και να νιώσουν τη μουντιαλική μαγεία στο έπακρο.

adda
Team Gazzetta

Η εκτίμηση όλων επιβεβαιώθηκε. Μετά το Chip Shot Challenge και το Two Touch Challenge, οι δύο ομάδες βρέθηκαν στην απόλυτη ισορροπία. Με χαμένες ευκαιρίες, ανατροπές, γκολάρες που ήθελες να ξαναδείς σε replay. Και φυσικά, με πολύ γέλιο και μουντιαλική διάθεση.

adad
Team adidas

Με αυτά και με αυτά, όμως, ήρθε η ώρα να αναδειχθεί νικητής.

Ώρα, λοιπόν, για την τρίτη και τελευταία δοκιμασία: The Blind Turn & Shoot. Γυρισμένη πλάτη, ο ήχος της Trionda καθώς «σκάει» από πίσω στο χορτάρι, στροφή και εκτέλεση.

Ποια ομάδα θα κατακτήσει το Trionda Skills Challenge; Η απάντηση στο παρακάτω βίντεο.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα