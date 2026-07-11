Trionda Skills Challenge: Ο τελικός του πιο fun μουντιαλικού ''battle''!
Η μάχη προμηνυόταν αμφίρροπη από την αρχή. Από τη στιγμή που η Team Gazzetta και η Team adidas έδωσαν τα χέρια για την 1η δοκιμασία, έκαναν τα πάντα για να σκοράρουν με την Trionda, την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και να νιώσουν τη μουντιαλική μαγεία στο έπακρο.
Η εκτίμηση όλων επιβεβαιώθηκε. Μετά το Chip Shot Challenge και το Two Touch Challenge, οι δύο ομάδες βρέθηκαν στην απόλυτη ισορροπία. Με χαμένες ευκαιρίες, ανατροπές, γκολάρες που ήθελες να ξαναδείς σε replay. Και φυσικά, με πολύ γέλιο και μουντιαλική διάθεση.
Με αυτά και με αυτά, όμως, ήρθε η ώρα να αναδειχθεί νικητής.
Ώρα, λοιπόν, για την τρίτη και τελευταία δοκιμασία: The Blind Turn & Shoot. Γυρισμένη πλάτη, ο ήχος της Trionda καθώς «σκάει» από πίσω στο χορτάρι, στροφή και εκτέλεση.
Ποια ομάδα θα κατακτήσει το Trionda Skills Challenge; Η απάντηση στο παρακάτω βίντεο.
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