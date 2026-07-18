Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του NBA, Μπαρόν Ντέιβις, δέχθηκε μήνυση από την αδερφή του για... απάτη.

Την πόρτα του δικαστηρίου θα περάσει ο Μπαρόν Ντέιβις ύστερα από μήνυση της ίδιας του της αδερφής για... εξαπάτηση.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το ΤΜΖ, η Λίσα Ντέιβις, κατέθεσε αγωγή κατά του αδερφού της Μπαρόν καθώς τον κατηγορεί ότι πούλησε το σπίτι που είχε βοηθήσει να αγοράσει για εκείνη, χωρίς να την ενημερώσει.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του TMZ η Λίσα Ντέιβις μήνυσε τον αδελφό της για απάτη, εσκεμμένη πρόκληση συναισθηματικής οδύνης και άλλες σχετικές κατηγορίες, ζητώντας αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν έχει ακόμηπροσδιοριστεί.

Η Λίσα Ντέιβις υποστηρίζει ότι το 2008, μετά από μια σοβαρή επιπλοκή στην υγεία της που απείλησε τη ζωή της μετά τη γέννηση του γιου της, ζήτησε οικονομική βοήθεια από τον αδελφό της. Σύμφωνα με την αγωγή, ο Ντέιβις την έπεισε να πουλήσει το σπίτι της στο Νόρθριτζ της Καλιφόρνια και φέρεται να της υποσχέθηκε ότι θα τη βοηθούσε να αποκτήσει ένα νέο ακίνητο μέσω των μεσιτών του.

Η αδερφή του ισχυρίζεται ότι ο Μπάρον Ντέιβις της ζήτησε ο τίτλος ιδιοκτησίας του νέου σπιτιού να παραμείνει στο δικό του όνομα για φορολογικούς λόγους. Εκείνη και ο σύζυγός της φέρονται στη συνέχεια να επένδυσαν τις οικονομίες τους για την ανακαίνιση του ακινήτου. Ωστόσο, όπως αναφέρει, τον Ιανουάριο του 2026 πληροφορήθηκε από τρίτο μεσίτη ότι ο αδελφός της είχε θέσει το σπίτι προς πώληση, χωρίς να την έχει προηγουμένως ενημερώσει για την πρόθεσή του.

Ο Μπαρόν Ντέιβις έχει πλούσια καριέρα στο NBA καθώς βρέθηκε στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη για 13 σεζόν έχοντας αγωνιστεί σε Χόρνετς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Νιου Γιορκ Νικς. Ήταν από τους πιο εκρηκτικούς γκαρντ στο NBA εχοντας κατά μέσο όρο 16.1 πόντους, 7.2 ασίστ και 3.8 ριμπάουντ σε 835 παιχνίδια.