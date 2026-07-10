Μουντιάλ 2026: Το bracket challenge των συντακτών του Gazzetta
Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται αισίως στη φάση των προημιτελικών και το ενδιαφέρον κορυφώνεται για το πού θα καταλήξει η φετινή κούπα.
Ήδη από τους «32» και τους «16» οι συγκινήσεις είναι πολλές, με τεράστιες ανατροπές, επικές προκρίσεις και μπόλικες εκπλήξεις.
Το έργο των προβλέψεων πλέον, έχει... δυσκολέψει για τα καλά, αλλά με το bracket των «8» ήδη στημένο, οι συντάκτες του Gazzetta, Σωτήρης Μυκονίου και Νότης Χάλαρης κάνουν το δικό τους bracket challenge, προβλέποντας προκρίσεις, ζευγάρι τελικού και φυσικά, ποια χώρα θα το κατακτήσει.
Διαβάστε όλες τις προβλέψεις της ομάδας του Gazzetta στον αναλυτικό οδηγό του Μουντιάλ, powered by Novibet.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.