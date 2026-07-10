Η τελική ευθεία των νοκ-άουτ ξεκινά και οι συντάκτες του Gazzetta, Σωτήρης Μυκονίου και Νότης Χάλαρης, κάνουν το δικό τους bracket challenge, με τις προβλέψεις από τους «8» ως τον νικητή.

Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται αισίως στη φάση των προημιτελικών και το ενδιαφέρον κορυφώνεται για το πού θα καταλήξει η φετινή κούπα.

Ήδη από τους «32» και τους «16» οι συγκινήσεις είναι πολλές, με τεράστιες ανατροπές, επικές προκρίσεις και μπόλικες εκπλήξεις.

Το έργο των προβλέψεων πλέον, έχει... δυσκολέψει για τα καλά, αλλά με το bracket των «8» ήδη στημένο, οι συντάκτες του Gazzetta, Σωτήρης Μυκονίου και Νότης Χάλαρης κάνουν το δικό τους bracket challenge, προβλέποντας προκρίσεις, ζευγάρι τελικού και φυσικά, ποια χώρα θα το κατακτήσει.

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