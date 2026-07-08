Όλα τα φώτα στραμμένα στο Γαλλία-Μαρόκο!

Η ώρα των προημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο έφτασε και όλα τα φώτα είναι στραμμένα στα τέσσερα μεγάλα αυτά παιχνίδια!

Την αρχή την κάνει το σπουδαίο ζευγάρι ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Οι «μπλε» συνεχίζουν απτόητοι την πορεία τους στη διοργάνωση μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Στους «16» η Γαλλία βρήκε στον δρόμο της την Παραγουάη και συνάντησε αρκετές δυσκολίες απέναντι στο σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων της. Τελικά τη λύση έδωσε ο Κιλιάν Εμπαπέ με μία εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 70’ και το τελικό 1-0 έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του.

Έως τώρα οι Γάλλοι μοιάζει να έχουν την πληρέστερη ομάδα του τουρνουά. Δεν έχουν δεχτεί γκολ στα νοκ άουτ ενώ η τριάδα των Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεμπελέ πετάει «φωτιές». H επιλογή να νικήσει η Γαλλία, να σκοράρει ο Εμπαπέ και το Over 2.5 Γκολ βρίσκεται σε απόδοση 4.18 στη Super Ενισχυμένη της Novibet.

Το Μαρόκο βέβαια έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του έως τώρα και δίκαια βρίσκεται για δεύτερη σερί φορά στα προημιτελικά ενός Μουντιάλ. Έκανε την έκπληξη στους «32» και άφησε εκτός την Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλτι και στη συνέχεια ο Καναδάς δεν μπόρεσε να του σταθεί εμπόδιο.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουναϊ, που πέτυχε δύο γκολ, τα «λιοντάρια του Άτλαντα» έφτασαν σε μία εμφατική νίκη με 3-0 και τώρα θέλουν να κάνουν άλλη μία υπέρβαση.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος για τον Μοχάμεντ Ουάμπι ακούει στο όνομα Ισμαέλ Σαϊμπαρί. Ο πρώτος σκόρερ του Μαρόκο σε αυτή τη διοργάνωση, αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον Καναδά και η συμμετοχή του στον προημιτελικό είναι αμφίβολη.

Το Μαρόκο βέβαια έχει την ποιότητα και τους παίκτες να προκαλέσει προβλήματα στη Γαλλία και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 1.95 στη Novibet.

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