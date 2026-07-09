Trionda Skills Challenge: Team Gazzetta εναντίον Team adidas, πράξη δεύτερη!
Η πρώτη μάχη μπορεί να χάθηκε. Το κυνήγι της νίκης στο Trionda Skills Challenge, όμως, συνεχίζεται.
Team adidas και Team Gazzetta συνθέτουν το πιο fun μουντιαλικό battle, με την 1η δοκιμασία να βρίσκει νικήτρια την ομάδα που έφερε στο γήπεδο την Trionda, την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Το Chip Shot είχε την τιμητική του και η Team adidas κατάφερε να επικρατήσει με 3-2, συνδυάζοντας γκολ, θέαμα και… πολύ γέλιο.
Η Team Gazzetta, αποτελούμενη από τους δημοσιογράφους Γιάννη Μπαϊρακτάρη, Νότη Χάλαρη, Κωνσταντίνο Κωλαΐτη, είχε την δίψα για... εκδίκηση, αλλά η Team adidas (Θανάσης Πασσάς, Χρήστος Κιτσίκης, Σπύρος Γιαννόπουλος), πήρε φόρα και έδειξε να έχει καλύτερη επαφή με την Trionda στο πρώτο challenge.
Ώρα. όμως, για τη δεύτερη δοκιμασία: The Two Touch. Δύο επαφές με στόχο το γκολ. Ποια ομάδα το κάνει καλύτερα;
Η απάντηση στο παρακάτω βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι για το 3ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς:
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