Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτό το Παγκόσμιο!

Η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται με δύο σπουδαία παιχνίδια, τα οποία έχουν φαβορί και αουτσάιντερ.

Στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στην Ατλάντα και θέλει να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι δυσκολεύτηκε περισσότερο απ’ όσο περίμενε απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο και χρειάστηκε την παράταση για να πάρει την πρόκριση.

Ο αντίπαλος της έδειξε χαρακτήρα και έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου η «αλμπισελέστε» βρήκε το γκολ της νίκης στο 111’. Το τελικό 3-2 αποτυπώνει την εικόνα του ματς και έδειξε στην Αργεντινή ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 2.30.

Η Αίγυπτος χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να κάμψει την αντίσταση της Αυστραλίας και να βρεθεί για πρώτη φορά σε φάση των «16» σε Μουντιάλ. Ξέρει ότι τώρα έχει σαφώς δυσκολότερο έργο και θα χρειαστεί να κάνει μεγάλη υπέρβαση για να φτάσει σε νέα πρόκριση.

Λίγο αργότερα, η Ελβετία κοντράρεται με την Κολομβία στο Βανκούβερ σε μία αρκετά αμφίρροπη αναμέτρηση. Οι Ευρωπαίοι ήταν καλύτεροι από την Αλγερία στον προηγούμενο γύρο, πέτυχαν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και πήραν μία καθαρή νίκη με 2-0.

Οι Μανζάμπι, Εμπολό και Εντόι βρέθηκαν και πάλι σε καλή μέρα, με τον πρώτο να έχει τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ποδοσφαιρόφιλων πάνω του. Θα πάρει αρκετές προσπάθειες στην επίθεση και το να έχει Over 0.5 σουτ στο τέρμα είναι σε απόδοση 1.78.

Η Κολομβία συνεχίζει να διατηρεί ένα πολύ καλό επίπεδο στο τουρνουά. Έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, ενώ στους «32» επικράτησε πιο εύκολα της Γκάνας απ’ ό,τι δείχνει το τελικό 1-0.

Έχει «χτίσει» ένα συμπαγές σύνολο, δίνει έμφαση στην άμυνά της ενώ παράλληλα διαθέτει και ποιότητα στην επίθεση. Έχει τον ρόλο του φαβορί στην αναμέτρηση και καλείται να τον δείξει και στο γήπεδο. Το Under 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.61 στη Novibet.

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