Τραγωδία στη Ρόδο: 19χρονος έχασε τη ζωή σε τροχαίο ενώ έκανε τζόκινγκ

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει η είδηση ότι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή στη Ρόδο.

Το νήμα της ζωής κόπηκε πρόωρα για τον 19χρονο Ντέιβιντ Γέραμπεκ που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Ρόδο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην ομάδα Νέων της Μπρνο, η οποία εξασφάλισε φέτος την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία της Τσεχίας. Είχε ταξιδέψει στο νησί μαζί με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα, φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026». Όμως η μοίρα έπαιξε το χειρότερο παιχνίδι της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Αφάντου, όταν ο 19χρονος είχε βγει για το καθημερινό του τζόκινγκ. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, παρασύρθηκε από φορτηγάκι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία και διεξάγεται ερεύνα ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.