Τα πάντα θα κριθούν στις λεπτομέρειες!

Η φάση των «16» συνεχίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο με άλλα δύο σπουδαία παιχνίδια που θα διαμορφώσουν άλλο ένα ζευγάρι των προημιτελικών.

Στο Ντάλας έχουμε για άλλη μια φορά ντέρμπι της Ιβηρικής, με την Πορτογαλία να διασταυρώνει τα ξίφη της με την Ισπανία (22:00) για μια θέση στους «8».

Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο για να κλείσει τη θέση της χρειάστηκε να φέρει τα πάνω-κάτω με την Κροατία, με τον CR7 να σημειώνει το πρώτο του γκολ σε νοκ άουτ αγώνα Μουντιάλ και τον Γκονσάλο Ράμος να ολοκληρώνει την ανατροπή (2-1).

Αντίθετα πολύ πιο άνετη κι ωραία ήταν η πρόκριση των Ισπανών με το 3-0 επί της Αυστρίας, με διπλό χτύπημα του Ογιαρθάμπαλ και την κεφαλιά του Πόρο ενδιάμεσα.

Η πορεία τους προς το τρόπαιο εξαρτάται (και) από τη μονομαχία τους, για τρίτη συνολικά φορά σε μεγάλη διοργάνωση και δεύτερη σε Μουντιάλ, μετά το δραματικό 1-0 της «φούρια ρόχα» το 2010, ενώ ο ημιτελικός του Euro 2012 είχε κριθεί στα πέναλτι, ξανά υπέρ των Ισπανών. Στο 5.50 να χρειαστεί και τώρα η ψυχοφθόρος διαδικασία για το νικητή.

Όποια ομάδα επιζήσει από το αναμενόμενο θρίλερ θα κλείσει θέση απέναντι σε ΗΠΑ ή Βέλγιο που τίθενται αντιμέτωποι στο Σιάτλ (03:00).

Οι οικοδεσπότες ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας στους «32» (2-0) με εκτελεστές Μπαλογκάν και Τίλμαν, με τον πρώτο να αποβάλλεται, αλλά την ποινή αποκλεισμού που επέφερε η κόκκινη κάρτα να… σβήνεται από την πειθαρχική επιτροπή της FIFA, με… ευχαριστίες από τον Ντόναλντ Τραμπ.

To Βέλγιο από την πλευρά του έκανε την μεγαλύτερη ανατροπή των νοκ άουτ, αφού επέστρεψε από την «κόλαση» του 2-0 της Σενεγάλης και αφού ισοφάρισε στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας με τον Λουκάκου και τον Τίλεμανς, στο φινάλε της παράτασης ολοκλήρωσε την ανατροπή με το εύστοχο πέναλτι του Τίλεμανς (3-2).

Η πρόκριση με τον τρόπο που ήρθε έχει ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία των «κόκκινων διάβολων» που θέλουν να είναι σκληροί και… εκτός έδρας. Στο 6.16 να κριθεί η πρόκριση στην παράταση.

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