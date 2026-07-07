Η FIFA εξετάζει την επιστροφή της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις

Νέα δεδομένα δημιουργούνται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA αναμένεται να εξετάσει επίσημα την άρση του αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA αναμένεται να εξετάσει επίσημα το ενδεχόμενο άρσης του αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις. Οι εθνικές ομάδες και οι σύλλογοι της χώρας παραμένουν εκτός διεθνών αγώνων από το 2022, όταν FIFA και UEFA αποφάσισαν τον αποκλεισμό τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η απόφαση αυτή είχε ως συνέπεια η Ρωσία να απουσιάσει από τα προκριματικά των Παγκοσμίων Κυπέλλων Ανδρών του 2022 και του 2026, αλλά και από το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023.

Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) αλλάζει τα δεδομένα. Η ΔΟΕ αποφάσισε να άρει προσωρινά την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής και ενημέρωσε τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες ότι δεν εισηγείται πλέον τον αποκλεισμό ρωσικών ομάδων από τις διοργανώσεις.

Η τελική απόφαση, πάντως, παραμένει στα χέρια των ομοσπονδιών κάθε αθλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η FIFA και η UEFA καλούνται πλέον να αποφασίσουν για το μέλλον της Ρωσίας στο ποδόσφαιρο.

Η παγκόσμια ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει γνώση της απόφασης της ΔΟΕ και ξεκαθάρισε πως θα την αξιολογήσει πριν καθορίσει τα επόμενα βήματα.

«Η FIFA ενημερώθηκε για την απόφαση της ΔΟΕ να άρει προσωρινά την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα αναλύσουμε την απόφαση πριν αποφασίσουμε για τις επόμενες ενέργειες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ινφαντίνο είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, είχε ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης απέναντι στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι οι κυρώσεις δεν έχουν επιφέρει τα αποτελέσματα που επιδιώκονταν. «Αυτή η απαγόρευση δεν έχει πετύχει τίποτα. Έχει δημιουργήσει μόνο περισσότερη απογοήτευση και περισσότερο μίσος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η FIFA έχει ήδη προχωρήσει σε ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της επιστροφής, επιτρέποντας στη ρωσική εθνική ομάδα Κ-15 να συμμετάσχει σε Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων τον Οκτώβριο, το οποίο θα διεξαχθεί στο Αζερμπαϊτζάν. Αντίθετα, η UEFA είχε κρατήσει διαφορετική στάση το 2023, όταν εγκατέλειψε τα σχέδια για επιστροφή των ρωσικών ομάδων νέων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τις έντονες αντιδράσεις αρκετών ομοσπονδιών.

Η επόμενη μεγάλη απόφαση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Η πιθανή επιστροφή της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις αναμένεται να προκαλέσει νέα συζήτηση και έντονες αντιδράσεις στον χώρο του αθλητισμού. Για τη FIFA, πρόκειται για μία από τις πιο σύνθετες αποφάσεις των τελευταίων ετών. Η άρση του αποκλεισμού θα μπορούσε να επαναφέρει τη Ρωσία στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, ωστόσο παράλληλα αναμένεται να δοκιμάσει τις ισορροπίες ανάμεσα στις αθλητικές αρχές και στις χώρες που εξακολουθούν να ζητούν τη διατήρηση των κυρώσεων.