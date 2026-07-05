Έτοιμα τα μονοθέσια για το Grand Prix της Βρετανίας!

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται και το θερμόμετρο ανεβαίνει, με το 9ο Grand Prix της σεζόν, στο Σίλβερστοουν της Μεγάλης Βρετανίας (17:00).

Ο «μαραθώνιος» έχει συνέχεια και μετά την Αυστρία, η κούρσα για την κορυφή μεταφέρεται στο Νησί, με το Σίλβερστοουν, ένα από τα πλέον εμβληματικά Grand Prix, το οποίο σημειολογικά ήταν το πρώτο της ιστορίας, το μακρινό 1950.

Στην Αυστρία την προηγούμενη εβδομάδα η νίκη επέστρεψε στα χέρια της Mercedes, με τον Τζορτζ Ράσελ να πανηγυρίσει τη δεύτερη καρό σημαία της σεζόν, μετά τη νίκη στην Αυστραλία, με τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι να επιστρέφει στο βάθρο και την 3η θέση, ενώ ανάμεσά τους ήταν ο Μαξ Φερστάπεν.

Όσο για τον Λιούις Χάμιλτον, περιορίστηκε στην 5η θέση, ενώ συνεχίζει τρίτος στην κατάταξη των οδηγών με 125 βαθμούς, αφού η νίκη επανέφερε τον Ράσελ στη δεύτερη με 131, πίσω από τον σταθερά πρωτοπόρο, Αντονέλι με 171 βαθμούς.

Το 1-3 της Mercedes έδωσε στη γερμανική ομάδα τη δυνατότητα να διευρύνει τη διαφορά στην κατάταξη των κατασκευαστών με 302 βαθμούς, έναντι 204 της Ferrari, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η McLaren με 159.

Έπειτα από τη μάχη που δόθηκε στο αυστριακό Grand Prix, το Σίλβερστοουν αποτελεί κρίσιμη στροφή για την έκβαση της κούρσας. Όχι μόνο για την μάχη του τίτλου ανάμεσα στους ομόσταυλους Αντονέλι και Ράσελ που έχουν μονοπωλήσει τις νίκες, καθώς το δίδυμο της Mercedes έχει 7/8 πρωτιές, αλλά και στους κατασκευαστές, καθώς η Ferrari, η McLaren, αλλά και η Red Bull επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στην πρωτοπόρο Mercedes όσο βαδίζουμε προς το δεύτερο μισό της σεζόν.

Ο Ράσελ στο Νησί αγωνίζεται… εντός έδρας ως Βρετανός και με ανεβασμένη ψυχολογία στοχεύσει σε back to back νίκες. Στο 3.00 να δει πρώτος την καρό σημαία ο Βρετανός οδηγός.

Ωστόσο και ο Αντονέλι δε θέλει να μειωθεί κατά πολύ η διαφορά που έχει στην κορυφή και θέλει να… πιέσει για τη νίκη, ακολουθώντας τον ομόσταυλό του. Στο 3.20 να είναι δεύτερος ο πρωτοπόρος.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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