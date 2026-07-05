Μουντιάλ 2026: Έχει τον τρόπο η Βραζιλία, έχει τον... Χάαλαντ η Νορβηγία και η αξία κρύβεται σε Μαρκίνιος, Νούσα και γκολ

Στις 23:00 το βράδυ της Κυριακής (5/7) είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης Βραζιλία - Νορβηγία στο Meadowlands Stadium. Με τις δύο ομάδες να διεκδικούν ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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Η Βραζιλία έκανε το καθήκον της στη φάση των ομίλων και πήρε την πρώτη θέση του Group C, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με το Μαρόκο. Με τους Αφρικανούς έμεινε στην ισοπαλία (1-1) και στη συνέχεια «καθάρισε» Σκωτία και Αϊτή με το ίδιο σκορ (3-0). Στην φάση των 32 με αντίπαλο την Ιαπωνία, η «σελεσάο» ζορίστηκε αρκετά αλλά έφτασε στην πρόκριση. Ανέτρεψε το εις βάρος 0-1 του ημιχρόνου, ισοφαρίζοντας αρχικά με τον Καζεμίρο στο 56', πριν ο Μαρτινέλι αποδειχθεί η χρυσή αλλαγή του Αντσελότι διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 στις καθυστερήσεις. Δίκαιη εξέλιξη, καθώς η Βραζιλία ολοκλήρωσε το ματς με 69% κατοχή μπάλας, 19 τελικές (επτά on target) και 2.07 xG. Βινίσιους και Κούνια με τέσσερα και τρία γκολ αντίστοιχα στο τουρνουά, είναι τα σημεία αναφοράς εκτελεστικά.

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Χωρίς... φανφάρες, η Νορβηγία έχει ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στη διοργάνωση. Στη φάση των ομίλων επικράτησε 4-1 του Ιράκ και 3-2 της Σενεγάλης, γνωρίζοντας την ήττα 1-4 από την... τρομακτική Γαλλία. Αποστολή εξετελέσθη στους 32 με αντίπαλο την Ακτή Ελεφαντοστού, σε δραματικό φινάλε και τον Χάαλαντ να σκοράρει για το τελικό 2-1 υπέρ της ομάδας του στο 86ο λεπτό. Παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, μπορούσε να κάτσει και ανάποδα, ωστόσο η κλάση του θηριώδη Νορβηγού φορ έκανε την διαφορά στο φινάλε. Στα πέντε γκολ ήδη ο Χάαλαντ, εξαιρετική η συνεισφορά τον Έντεγκααρντ και Μπεργκ δημιουργικά, με τρεις και δύο ασίστ αντίστοιχα μέχρι στιγμής.

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Η Βραζιλία προσπαθεί να βγάλει περισσότερο κυνισμό στο παιχνίδι της, δεν είναι τόσο... jogo bonito με τον Αντσελότι στον πάγκο, ενώ ενίοτε αντιμετωπίζει θέματα απέναντι στους γρήγορους μέσους των αντιπάλων. Η Νορβηγία είναι εξαιρετικά ικανή από τη μέση και μπροστά, ωστόσο συχνά την διακατέχει μια αφέλεια στα μετόπισθεν. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μαρκίνιος 78+ πάσες & Νούσα 1+ σουτ στην εστία σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

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