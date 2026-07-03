Βάιος και Μπάτης: Η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet βλέπουν Μέσι και πέναλτι στις βραδινές αναμετρήσεις

Ακόμα μία νοκ-άουτ νύχτα στο Μουντιάλ: Αυστραλία – Αίγυπτος (21:00), Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο (01:00) και Κολομβία – Γκάνα (04:30). Ο Βάιος και ο Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, αναλύουν και προβλέπουν.

- Στο 120’, Βάιε. Στο εκατοστό εικοστό λεπτό μού έκλεψαν το δράμα των πέναλτι και το 5.28 απόδοση.

Για πρώτη φορά, οι δύο φτερωτοί ήρωες κάθονται στην ίδια πλευρά του τραπεζιού και κοιτάζουν το ταβάνι.

Η προηγούμενη βάρδια τούς διέλυσε στη λεπτομέρεια: ο Μπάτης είδε το Βέλγιο – Σενεγάλη να μη φτάνει ποτέ στα πέναλτι, χάρη σε ένα αμφισβητούμενο νεύμα του VAR στο 120’, ενώ στο Αγγλία – ΛΔ Κονγκό το «1 τελικό» ήρθε αλλά το «Χ ημίχρονο» χάθηκε ελέω Εμπασί.

Ο Βάιος έχασε το «Αγγλία & N/G» από ένα πρόωρο γκολ, στη μία από τις δύο τελικές που κατέγραψε συνολικά το Κονγκό εντός εστίας, και το «ΗΠΑ & Over 2.5» για ένα γκολ (2-0).

Η νύχτα δεν περιμένει τους πικραμένους. Τρία ακόμη νοκ-άουτ ματς απόψε, Βάιος και Μπάτης ξεσκονίζουν τα φτερά τους και γράφουν, αποκλειστικά για το Gazzetta.

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Βάιος: Η φωνή της λογικής

Στη 01:00 θα κυνηγήσω τη μόνη βεβαιότητα του βραδιού: ο Μέσι θα εκτελέσει από παντού.

Παίζει στην έδρα του, στο Μαϊάμι, έρχεται από 6 γκολ σε 3 ματς και πραγματοποιεί κατά μέσο όρο πέντε σουτ ανά ματς. Απέναντι, το συμπαθές Πράσινο Ακρωτήριο που ζει με λίγη κατοχή μπάλας και κλείνεται πίσω.

Δεν ξέρω πόσα θα βάλει ο «κοντός». Να σημαδέψει τρεις φορές εστία ζητάω.

Στις 04:30, καθαρή κουκουβάγια. Η Κολομβία είναι ομάδα ελέγχου: 60% κατοχή, μία από τις πιο σφιχτές άμυνες του Μουντιάλ, με τον Χάμες στα στημένα και τον Λουίς Ντίας (15 γκολ, 14 ασίστ φέτος στην Μπάγερν) να αλωνίζει από αριστερά.

Η Γκάνα κράτησε στο 0-0 την Αγγλία με 21% κατοχή. Ξέρει να κλείνεται αλλά σκόραρε μόλις δύο φορές στον όμιλο, με συνολικά τέσσερα σουτ στον στόχο.

Νύχτα υπομονής, με λίγες φάσεις: η Κολομβία περνάει, αλλά τα γκολ θα είναι μετρημένα.

Προτάσεις Βάιου

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο (01:00): Μέσι Over 2.5 σουτ στον στόχο @1.76

Κολομβία – Γκάνα (04:30): 1 & Under 3.5 @2.00

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Ξεκινάω από τις 21:00, με το Αυστραλία – Αίγυπτος. Κανείς δεν θα ρισκάρει. Ο υπερυπολογιστής της Opta το βγάζει το πιο κλειστό ζευγάρι όλης της φάσης, με σχεδόν μία στις τρεις πιθανότητες να μείνει ισόπαλο στο 90λεπτο.

Η Αυστραλία του Πόποβιτς στήνει πούλμαν και έχει από τις πιο σφιχτές άμυνες του τουρνουά. Αλλά και μια επίθεση που εκδήλωσε μόνο 26 τελικές σε τρία ματς, μένοντας στο μηδέν με ΗΠΑ και Παραγουάη.

Η Αίγυπτος έχει τον Σαλάχ να μην παίζει στο 100% λόγω τραυματισμού, τον καλύτερό της παίκτη δηλαδή. Δύο σφιχτές άμυνες, δύο επιθέσεις με πρόβλημα, και η νύχτα με πάει εκεί που ζω: στην άσπρη βούλα. Ενισχυμένη απόδοση 4.56 στη Novibet.

Και μετά, χώνομαι στο παιχνίδι του Βάιου από την πίσω πόρτα. Εκείνος βλέπει τον Μέσι, εγώ βλέπω το Πράσινο Ακρωτήριο. Ναι, θα χάσει λογικά. Κράτησε, όμως, στο 0-0 την Ισπανία και σκόραρε δύο φορές στην Ουρουγουάη.

Αν η Αργεντινή χαλαρώσει κάποια στιγμή ή αν το Ακρωτήρι βρει κάνα γκολ από το πουθενά, όπως έκανε το Κονγκό στην Αγγλία, τότε σκοράρουν και οι δύο, με την Αργεντινή να νικάει ούτως ή άλλως. Νίκη Αργεντινής και G/G, απόδοση 4.00.

Προτάσεις Μπάτη

Αυστραλία – Αίγυπτος (21:00): Να κριθεί στα πέναλτι @4.56

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο (01:00): 1 & G/G @4.00

Το παραλίγο ανήκει στο χθες. Απόψε η κουκουβάγια μετράει σουτ κι η νυχτερίδα λεπτά μέχρι την παράταση. Είσαι ξύπνιος;