Ο Ορελιέν Τσουαμενί θα απουσιάσει από τον αγώνα της Γαλλίας κόντρα στην Παραγουάη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λόγω ενοχλήσεων στον μηρό.

Ο Ορελιέν Τσουαμενί αναμένεται να απουσιάσει από την αναμέτρηση της Γαλλίας απέναντι στην Παραγουαή στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξαιτίας καποιών ενοχλήσεων στον μηρό.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης των «μπλε» την περασμένη Παρασκευή (03/07) αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό και αποφασίστηκε να μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τους «Γκουαρανί» για λόγους προφύλαξης, ενώ τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα θα πάρει, όπως όλα δείχνουν, ο Μανού Κονέ.

Ο σταρ των «μερένχες» είχε αγωνιστεί στους τρεις από τους πρώτους τέσσερις αγώνες της Γαλλίας, εναντίον της Σενεγάλης (3-1), της Νορβηγίας (4-1) και της Σουηδίας (3-0). Εναντίον του Ιράκ (3-0) στον δεύτερο αγώνα της φάσης των ομίλων, ο μέσος της Ρόμα ήταν αυτός που τον αντικατέστησε στη μεσαία γραμμή.