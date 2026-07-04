Μουντιάλ 2026: Εκτός ο Τσουαμενί από τον αγώνα της Γαλλίας με την Παραγουάη
Ο Ορελιέν Τσουαμενί αναμένεται να απουσιάσει από την αναμέτρηση της Γαλλίας απέναντι στην Παραγουαή στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξαιτίας καποιών ενοχλήσεων στον μηρό.
Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης των «μπλε» την περασμένη Παρασκευή (03/07) αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό και αποφασίστηκε να μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τους «Γκουαρανί» για λόγους προφύλαξης, ενώ τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα θα πάρει, όπως όλα δείχνουν, ο Μανού Κονέ.
🚨🇫🇷 Aurélien Tchouaméni est forfait pour le huitième de finale de l’équipe de France contre le Paraguay @RMCsportJuly 4, 2026
Le milieu a ressenti une gêne au niveau de la cuisse ce vendredi à l’entraînement. Sa durée d’indisponibilité est pour le moment estimée à environ quatre jours. Si… pic.twitter.com/8fV7d0nNb9
Ο σταρ των «μερένχες» είχε αγωνιστεί στους τρεις από τους πρώτους τέσσερις αγώνες της Γαλλίας, εναντίον της Σενεγάλης (3-1), της Νορβηγίας (4-1) και της Σουηδίας (3-0). Εναντίον του Ιράκ (3-0) στον δεύτερο αγώνα της φάσης των ομίλων, ο μέσος της Ρόμα ήταν αυτός που τον αντικατέστησε στη μεσαία γραμμή.
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