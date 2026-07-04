Μουντιάλ 2026: Σαϊμπάρι, κόρνερ και… σωστό φαβορί στο Καναδάς – Μαρόκο

Με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι συνεχίζονται τα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το βράδυ του Σαββάτου (4/7, 22:00), όπου Καναδάς και Μαρόκο παίζουν στο NRG Stadium το μέλλον τους στη διοργάνωση.

Ο Καναδάς τερμάτισε στην 2η θέση του Group B και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Έμεινε στο 1-1 με τη Βοσνία, επικράτησε με το εμφατικό 6-0 του Κατάρ και ηττήθηκε 2-1 από την Ελβετία στο φινάλε του ομίλου. Στους 32 βρήκε μπροστά του τη Νότια Αφρική και με τον πλέον δραματικό τρόπο πήρε το εισιτήριο για τους 16.

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Με 42% κατοχή μπάλας, άμεσο παιχνίδι, 12 τελικές (επτά στον στόχο) και 1.38 xG, βρήκε την λύτρωση στις καθυστερήσεις, με τον Εουστάκιο να σκοράρει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Έχει πολλή ταχύτητα ως ομάδα και ενθουσιασμό ο Καναδάς, παραμένει ερώτημα ωστόσο αν μπορεί πνευματικά να διαχειριστεί τις ανάγκες στη συνέχεια του τουρνουά.

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Στη φάση των ομίλων, το Μαρόκο δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση, έστω κι αν πλασαρίστηκε στην 2η θέση. Έδειξε τις προθέσεις του στο 1-1 με τη Βραζιλία και στη συνέχεια επικράτησε 1-0 της Σκωτίας και 4-0 της Αϊτής. Στην δεύτερη σοβαρή δοκιμασία του στο Μουντιάλ 2026, το Μαρόκο βρήκε μπροστά του την Ολλανδία. Και την έστειλε σπίτι μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

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Μπορούσε την πρόκριση στην κανονική διάρκεια του αγώνα ή ακόμη και στην παράταση, υπερτερώντας του αντιπάλου σε όλους τους βασικούς τομείς της στατιστικής. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως το Μαρόκο ολοκλήρωσε τα 120 λεπτά με 70% κατοχή μπάλας κόντρα στην Ολλανδία και 1.38 xG, κρατώντας τους «οράνιε» στο 30% κατοχής με... 0.24 xG!

Καλά διαβασμένες οι αποδόσεις υπέρ του φαβορί. Ο Καναδάς δεν είναι αμελητέα ποσότητα, εντούτοις δεν πείθει πως μπορεί να πάει πολύ μακριά στη διοργάνωση. Το Μαρόκο είναι σε διαρκή άνοδο τα τελευταία χρόνια, τα βάζει πλέον στα ίσια με τους «μεγάλους» και ξέρει να επιβάλλει τον ρυθμό του. Το συνδυαστικό στοίχημα 2 & Να σκοράρει ο Σαϊμπάρι & Μαρόκο Over 4,5 κόρνερ σε απόδοση 6.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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