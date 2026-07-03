Μουντιάλ 2026: Γκολ, Λαουτάρο και «αλπισελέστε» φινάλε στο Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι

Η δράση στη νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7, 01:00), Αργεντινή και Πράσινο Ακρωτήρι διεκδικούν ένα εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης, στην αναμέτρηση του Hard Rock Stadium του Μαϊάμι.

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Με τον Λιονέλ Μέσι σε εκπληκτική κατάσταση, η ομάδα του Σκαλόνι έκανε περίπατο στο Group J, κατακτώντας την πρώτη θέση του ομίλου με 3/3 απέναντι σε Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Σύνολο τερμάτων οκτώ υπέρ και ένα κατά για την Αργεντινή, με τον «Pulga» να μετρά ήδη έξι τέρματα στο ενεργητικό του! Ως εν δυνάμει κάτοχος του τροπαίου, η «αλπισελέστε» μοιάζει αποφασισμένη να δώσει μάχη μέχρις εσχάτων για να διατηρήσει τα κεκτημένα. Συμπαγής ανασταλτικά, σκληρή στη μεσαία γραμμή και τον Μέσι να ηγείται μεσοεπιθετικά, μπορεί να μην κυριαρχεί στα παιχνίδια της, καταφέρνει ωστόσο να ελέγχει το τέμπο και τους χώρους.

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Μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το Πράσινο Ακρωτήρι, που για πρώτη φορά παίρνει μέρος στο τουρνουά. Και συστήθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε αυτή την διαδικασία, καθώς πήρε την πρόκριση από την 2η θέση του Group H με ισάριθμες ισοπαλίες στα τρία παιχνίδια κόντρα σε Ισπανία (0-0), Ουρουγουάη (2-2) και Σαουδική Αραβία (0-0). Ομάδα με πολύ υψηλό δείκτη στο physical game, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα, έχει ήδη δείξει πως είναι ικανή να κάνει ζημιές κι ας έχει περιορισμένο ταλέντο για τις ανάγκες αυτού του επιπέδου.

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Το σενάριο της έκπληξης φαντάζει αρκετά μακρινό, εντούτοις το Πράσινο Ακρωτήρι θα δώσει τη μάχη του. Η Αργεντινή παίζει με αυτοπεποίθηση, δεν ρισκάρει πολύ στο χορτάρι και με υπομονή ψάχνει τις στιγμές της. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & Goal/Goal & Να σκοράρει ο Μαρτίνες σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

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