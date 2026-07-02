Αμφίρροπες αναμετρήσεις με φόντο τους "16"!

Η φάση των «32» του Μουντιάλ ολοκληρώνεται σιγά – σιγά με το παζλ των ομάδων που θα λάβουν μέρος στους «16» να αναμένεται συναρπαστικό.

Τα φαβορί ρίχνονται στη «μάχη» και πάλι, με την Ισπανία αρχικά να έρχεται αντιμέτωπη με την Αυστρία. Οι πρωταθλητές Ευρώπης μετά το σοκ της πρεμιέρας απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο, όπου έμειναν στο 0-0, συνέχισαν με δύο νίκες και τερμάτισαν στην πρώτη θέση.

Οι τραυματισμοί των Νίκο Γουίλιαμς και Γιέρεμι Πίνο αποτελούν σημαντικό πλήγμα για την Ισπανία, που συνεχίζει όμως να αποτελεί μία από τις ποιοτικότερες ομάδες της διοργάνωσης.

Από την άλλη η Αυστρία σε ένα «τρελό» παιχνίδι με την Αλγερία την τελευταία αγωνιστική, πήρε την ισοπαλία (3-3) ισοφαρίζοντας στην τελευταία φάση του αγώνα.

Έτσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση και αντί για την Ελβετία θα αντιμετωπίσει τη σαφώς πιο δύσκολη Ισπανία. Η λογική λέει ότι δεν θα ανοιχτεί και θα αφήσει χώρους στην άμυνα της, με το Under 2.5 Γκολ να είναι σε απόδοση 1.99 στη Novibet.

Λίγο αργότερα, η Πορτογαλία και η Κροατία θα έρθουν αντιμέτωπες σε μία ευρωπαϊκή «μάχη». Οι Ίβηρες μέτρησαν δύο ισοπαλίες στον όμιλο, με την τελευταία απέναντι στην Κολομβία να τους στερεί και την πρώτη θέση.

Δέχτηκαν βέβαια μόλις ένα γκολ αλλά χρειάζονται βελτίωση προκειμένου να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Κροατών.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι μπορεί να ηττήθηκαν στην πρεμιέρα από τους Άγγλους, όμως στη συνέχεια πέτυχαν δύο νίκες με Παναμά (1-0) και Γκάνα (2-1). Μπορεί οι αστέρες της ομάδας να μην βρίσκονται πλέον στα prime τους, όμως η Κροατία παραμένει μία ποιοτική ομάδα με ταυτότητα. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Σε άλλη μία αμφίρροπη αναμέτρηση, η Ελβετία και η Αλγερία έρχονται αντιμέτωπες στο Βανκούβερ. Οι Ευρωπαίοι μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα με το Κατάρ (1-1), έδειξαν χαρακτήρα και με δύο νίκες τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου.

Έχουν ένα καλοδουλεμένο σύνολο, σκόραραν σε όλα τα παιχνίδια τους και παρουσιάζονται ως φαβορί απέναντι στην Αλγερία.

Οι Αφρικανοί ήταν αγκαλιά με τη δεύτερη θέση του ομίλου τους, αλλά το γκολ της ισοφάρισης στην τελευταία φάση του ματς με την Αυστρία, τους «έριξε» τρίτους. Απέφυγαν ωστόσο την Ισπανία και η Ελβετία μοιάζει ένας αντίπαλος σαφώς στα μέτρα τους. Το G/G προσφέρεται σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

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