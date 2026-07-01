Ξεκινάνε τα φιλικά προετοιμασίας!

Μπορεί το Παγκόσμιο Κύπελλο να τραβάει πάνω του τα βλέμματα όλων των ποδοσφαιρόφιλων, όμως πολλές ομάδες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα την πρώτη ημέρα του Ιουλίου, δίνουν τα πρώτα τους φιλικά.

Οι «πράσινοι» έχουν ταξιδέψει στην Ολλανδία και ο Νίστρουπ ετοιμάζεται να κάτσει για παρθενική φορά στον πάγκο της ομάδας, έστω και σε φιλικό. Αντίπαλος θα είναι η Χέλμοντ Σπορτ που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας.

Το τριφύλλι είναι ιδιαίτερα ενεργό στη μεταγραφική περίοδο, έχοντας ήδη κάνει δικούς του τους Τσάπρα, Πένια, Καμαρά, Ντε Φράι και Ράστοντερ. Οι τρεις πρώτοι μάλιστα θα πάρουν και χρόνο συμμετοχής στο φιλικό, ενώ οι τελευταίοι δύο έχουν ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας.

Σε τέτοιες αναμετρήσεις το αποτέλεσμα δεν μετράει και το θέμα είναι ο Νίστρουπ να δει τα πράγματα που θέλει από την ομάδα του. Το Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 1.73 στη Novibet.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται επίσης στην Ολλανδία και έχει ξεκινήσει να «χτίζει» την ομάδα της μετά-Λουτσέσκου εποχής. Ο 41χρονος Αλέσιο Λίσι αποτελεί τον διάδοχο του και θα κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο στον πάγκο στην αναμέτρηση με την Μπέβερεν.

Οι Βέλγοι εντυπωσίασαν την περσινή σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της χώρας τους και πήραν μία άνετη άνοδο χωρίς να γνωρίσουν ήττα. Προχώρησε και η ίδια σε αλλαγή τεχνικού με τον Μπέκενς να αντικαθιστά τον Μαρίκ.

Δεν έχει προχωρήσει σε ιδιαίτερη ενίσχυση, ενώ και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μόλις μία μεταγραφή, αυτή του Αρίζ Ελουστόντο. Ο Ισπανός στόπερ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο φιλικό της ομάδας του και αναμένεται να είναι έτοιμος για το επόμενο. Το G/G και Over 2.5 βρίσκεται σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

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