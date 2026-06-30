Τα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου παίρνουν φωτιά!

Η φάση των νοκ άουτ σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει πάντα τη δική της αίγλη και σίγουρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Πολλά ζευγάρια στους «32» είναι αρκετά αμφίρροπα και ένα από αυτά αποτελεί το Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία.

Οι Ιβοριανοί για πρώτη φορά στην ιστορία τους πήραν την πρόκριση από τη φάση των ομίλων και δικαιολογημένα έχουν ανεβασμένη ψυχολογία.

Άλλωστε στη μοναδική τους ήττα, αυτή από τη Γερμανία, έδειξαν αρκετά καλό πρόσωπο. Ήταν το μόνο παιχνίδι που δέχτηκαν γκολ καθώς επικράτησαν αρχικά με 1-0 του Εκουαδόρ και με 2-0 του Κουρασάο.

Από την άλλη βέβαια η Νορβηγία ήταν εντυπωσιακή στα πρώτα δύο ματς της, όταν έβαλε 4 γκολ στο Ιράκ (4-1) και 3 στη Σενεγάλη (3-2). Την τελευταία αγωνιστική στο ντέρμπι με τη Γαλλία, αποφάσισε να κάνει ολικό rotatiοn, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση και έτσι ηττήθηκε με 4-1.

Είναι μία ομάδα που δεν θα κλειστεί και το Over 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.78 στη Novibet.

Σε μία ευρωπαϊκή «μάχη», η Γαλλία αντιμετωπίζει στο New Jersey τη Σουηδία. Οι «μπλε» ήταν από τις λίγες ομάδες, μαζί με την Αργεντινή και το Μεξικό, που έκαναν το απόλυτο στους ομίλους και έδειξαν γιατί είναι και πάλι ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Οι Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε δείχνουν σε εξαιρετική φόρμα και θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τη χώρα τους στην κορυφή του κόσμου.

Η Σουηδία ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα απέναντι στην Τυνησία και πήρε τη νίκη με 5-1, όμως στη συνέχεια ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από την Ολλανδία. Η ισοπαλία (1-1) με την Ιαπωνία, ήταν αρκετή βέβαια για να της δώσει την πρόκριση.

Έχει ποιότητα στην επίθεση και μπορεί να τη δείξει. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 1.95 στη Novibet.

Το Μεξικό επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί, εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και με τρεις νίκες πέρασε ως πρώτο από τον όμιλο του. Ξέρει ότι έχει μπροστά του μία μεγάλη ευκαιρία για να βρεθεί στους «16», αρκεί να δείξει ένα σοβαρό πρόσωπο απέναντι στο Εκουαδόρ.

Οι φιλοξενούμενοι βέβαια, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Το 0-0 με το Κουρασάο φαινόταν ότι θα είναι το αποτέλεσμα που θα τους στοιχίσει την πρόκριση, όμως στο φινάλε πήραν μία σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Γερμανίας και το πανηγύρισαν έντονα.

Με όσα έχουμε δει από τις δύο ομάδες έως τώρα, το παιχνίδι μπορεί να είναι κλειστό και το Under 1.5 Γκολ είναι σε απόδοση 2.35 στη Novibet.

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