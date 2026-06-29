Μπήκε στην τελική ευθεία το Παγκόσμιο!

Τα νοκ άουτ στο Παγκόσμιο Κύπελλο μόλις άρχισαν, με τις μάχες στους «32» να μην έχουν… αύριο και να υπόσχονται μεγάλες συγκινήσεις, πόσο μάλλον από τη στιγμή που μπαίνουν τα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης.

Στη Βοστώνη (23:30), η Γερμανία διασταυρώνει τα ξίφη της με την Παραγουάη, ξυπνώντας μνήμες από το δραματικό τους αντάμωμα το 2002 για τη φάση των «16», όταν τα «πάντσερ» είχαν λυγίσει την παρέα του θρυλικού Σιλαβέρτ με γκολ του Νεβίλ στο 88’ (1-0).

Στο «σήμερα», η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν κατέκτησε την κορυφή του 5ου ομίλου, επιστρέφοντας μετά το 2014 στα νοκ άουτ, καθώς οι νίκες επί του Κουρασάο (7-1) και της Ακτής Ελεφαντοστού (2-1) ήταν αρκετές παρά την ήττα στην τελευταία στροφή από το Εκουαδόρ (2-1).

Οι Παραγουανοί του Γκουστάβο Άλφαρο βρίσκονται ξανά στα νοκ άουτ μετά το 2010, όντες μία εκ των καλύτερων τρίτων, μέσω του 4ου ομίλου, όπου μετά την ήττα από τις ΗΠΑ (4-1) νίκησαν την Τουρκία (0-1) κι έμειναν στο 0-0 με την Αυστραλία.

Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση Γαλλία ή Σουηδία. Η «νασιονάλμανσαφτ» διαθέτει τεράστια επιθετική ποιότητα αλλά και κενά στα μετόπισθεν, έχοντας 3/3 ματς με G/G και Over 2.5 στον όμιλο. Στο 4.76 βρίσκουμε το σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1, 4-1 για τη Γερμανία.

Λίγες ώρες αργότερα στο Μοντερέι η Ολλανδία συναντά το Μαρόκο (04:00) με φόντο τους «16» και το νικητή να κλείνει ραντεβού με τον Καναδά.

Οι «οράνιε» πήραν την πρωτιά στον 6ο όμιλο, αφού μετά το 2-2 με την Ιαπωνία, πάτησαν γκάζι διαλύοντας τη Σουηδία (5-1) και την Τυνησία (1-3).

Οι Μαροκινοί του Ελ Καμπί, από την πλευρά τους, τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του 3ου ομίλου, δείχνοντας εξαιρετικό πρόσωπο με το 1-1 κόντρα στη Βραζιλία και τις νίκες επί της Σκωτίας (0-1) και της Αϊτής (4-2).

Οι δύο ομάδες παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο έχοντας τα κατάλληλα εργαλεία. Στο 3.93 βρίσκουμε τη super ενισχυμένη απόδοση στο combo με G/G και Over 0.5 προσπάθεια στην εστία από Χάκπο και Σαϊμπάρι, με τον Μαροκινό να έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια της ομάδας του.

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