Ξεκινάνε τα Knock Out παιχνίδια!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο περνάει πλέον στα νοκ άουτ παιχνίδια, εκεί όπου κάθε αναμέτρηση είναι «ζωής ή θανάτου» και δεν επιτρέπονται λάθη καθώς ο χαμένος επιστρέφει στο σπίτι, ενώ ο νικητής προχωρά.

Η αυλαία της φάσης των «32» ανοίγει την Κυριακή (28/6) στο Λος Άντζελες, με τον Καναδά να τίθεται αντιμέτωπος με τη Νότια Αφρική (22:00).

Οι Καναδοί γράφουν ιστορία με την παρθενική τους παρουσία στα νοκ άουτ, έχοντας εξαργυρώσει τη δύναμη της έδρας τους για να τερματίσουν δεύτεροι στον όμιλό τους με 4 βαθμούς (νίκη 6-0 επί του Κατάρ, ισοπαλία 1-1 με τη Βοσνία και ήττα 1-2 από την Ελβετία).

Ιστορία γράφει και η Νότια Αφρική, καθώς αν και δεν έπεισε μετά την ήττα της πρεμιέρας από το Μεξικό (2-0) πως μπορεί να πετύχει κάτι καλό, το πείσμα από το σύνολο του Ούγκο Μπρος έκανε τη διαφορά και πέρασε για πρώτη φορά από τους ομίλους χάρη στο 1-0 επί της Νότιας Κορέας, μετά το ηρωικό 1-1 με την Τσεχία.

Οι Καναδοί αν και δεν είναι πλέον γηπεδούχοι με όλη την έννοια της λέξης, αλλά μετακομίζουν στις ΗΠΑ, έχουν τον πρώτο λόγο και η νίκη-πρόκριση είναι στο 1.73.

Τη Δευτέρα (29/6) τη σκυτάλη παίρνει μια σπουδαία μονομαχία στο Χιούστον, ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία (20:00).

Η «σελεσάο» του Κάρλο Αντσελότι, μετά το 1-1 με το Μαρόκο στην πρεμιέρα, βρήκε ρυθμό και με δύο νίκες με 3-0 επί της Αϊτής και της Σκωτίας κατέκτησε την κορυφή του ομίλου, συνεχίζοντας την πορεία για το πολυπόθητο έκτο τρόπαιο.

Απέναντί της, ωστόσο, θα βρει τους άκρως φιλόδοξους «μπλε σαμουράι», οι οποίοι ολοκλήρωσαν αήττητοι τον δικό τους όμιλο μαζεύοντας 5 βαθμούς.

Οι Ιάπωνες, αφού αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με την Ολλανδία, διέλυσαν με 4-0 την Τυνησία και σφράγισαν τη δεύτερη θέση με το 1-1 κόντρα στη Σουηδία, παίρνοντας το εισιτήριο για τα νοκ άουτ για τρίτο διαδοχικό Μουντιάλ, με πρώτο στόχο να επαναλάβουν τουλάχιστον τις πορείες της Ρωσίας και του Κατάρ μέχρι τους «16».

Η αναμέτρηση αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον και η ικανότητα της ομάδας του Μοριγιάσου δημιουργικά μπορεί να μας δώσει ματς με γκολ. Στο 1.98 το Over 2.5.

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