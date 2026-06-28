Μουντιάλ 2026: Η απίστευτη εναλλαγή συναισθημάτων στο Αυστρία-Αλγερία με... θύμα το Ιράν
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ καθώς η Αυστρία μάς χάρισε ένα σπουδαίο παιχνίδι με την Αλγερία και με το τελικό 3-3, αμφότερες προκρίθηκαν στους «32» του θεσμού.
Ακούγεται κάτι απλό, όμως στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τα συναισθήματα έμοιαζαν σαν... τρενάκι του λούνα παρκ με το Ιράν να αποτελεί το «θύμα» από αυτό το ζευγάρι καθώς το αποτέλεσμα είχε άμεση σχέση με το δικό της μέλλον στη διοργάνωση.
Μόνο η ισοπαλία βόλευε και την Αυστρία και την Αλγερία. Οπότε μόλις η πρώτη άνοιξε το σκορ, ξεκίνησε μία διαδρομή γεμάτη αδρεναλίνη ανάμεσα στους οπαδούς τριών χωρών (!). Με το 1-0, η Αλγερία έμενε εκτός και το Ιράν έπαιρνε την πρόκριση στους «32». Στη συνέχεια ήρθε η ισοφάριση από τους Αφρικανούς και οι Αυστριακοί ξαναπήραν προβάδισμα στο 55'.
Έπειτα ήρθε η επική ανατροπή από τους Αλγερινούς, όπου έφεραν... τούμπα το ματς αλλά με τι τρόπο. Στο 60' ισοφάρισαν σε 2-2 και μοιραζόντουσαν την πρόκριση με την Αυστρία. Στο 90+3' τους σόκαραν καθώς προηγήθηκαν για πρώτη φορά στο παιχνίδι και έτσι τους άφηναν εκτός, δίνοντας το εισιτήριο στο Ιράν.
Και όμως η ποδοσφαιρική μοίρα δεν άφησε την ομάδα του Ταρέμι να πανηγυρίσει το όνειρο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ήρθε η ισοφάριση με buzzer beater από τους Αυστριακούς και έτσι οι ίδιοι και η Αλγερία πέρασαν στην επόμενη φάση και πέταξαν εκτός το Ιράν.
Αναλυτικά το πώς κύλησε το ματς:
- Αυστρία - Αλγερία 1-0 (28'): Αποκλεισμός Αλγερίας
- Αυστρία - Αλγερία 1-1 (45'): Αποκλεισμός Ιράν
- Αυστρία - Αλγερία 2-1 (55'): Αποκλεισμός Αλγερίας
- Αυστρία - Αλγερία 2-2 (60'): Αποκλεισμός Ιράν
- Αυστρία - Αλγερία 2-3 (90+3'): Αποκλεισμός Αυστρίας
- Αυστρία - Αλγερία 3-3 (90+6'): Αποκλεισμός Ιράν
［伝説］オーストリアが地獄から生還🇦🇹— D.D.K (@ddk_chelsea) June 28, 2026
⏰ 28' 🇦🇹1-0🇩🇿（アルジェリア敗退）
⏰ 45' 🇦🇹1-1🇩🇿（イラン敗退）
⏰ 55' 🇦🇹2-1🇩🇿（アルジェリア敗退）
⏰ 60' 🇦🇹2-2🇩🇿（イラン敗退）
⏰ 93' 🇦🇹2-3🇩🇿（オーストリア敗退）
⏰ 96' 🇦🇹3-3🇩🇿（イラン敗退） pic.twitter.com/rSs1r4c9N4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.