Δεν ήταν τρελή μόνο η έκβαση του αγώνα της Αλγερίας με την Αυστρία (3-3) αλλά και το γεγονός ότι κάθε φορά που άλλαζε το σκορ, άλλαζε και η χώρα που μένει εκτός Μουντιάλ.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ καθώς η Αυστρία μάς χάρισε ένα σπουδαίο παιχνίδι με την Αλγερία και με το τελικό 3-3, αμφότερες προκρίθηκαν στους «32» του θεσμού.

Ακούγεται κάτι απλό, όμως στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τα συναισθήματα έμοιαζαν σαν... τρενάκι του λούνα παρκ με το Ιράν να αποτελεί το «θύμα» από αυτό το ζευγάρι καθώς το αποτέλεσμα είχε άμεση σχέση με το δικό της μέλλον στη διοργάνωση.

Μόνο η ισοπαλία βόλευε και την Αυστρία και την Αλγερία. Οπότε μόλις η πρώτη άνοιξε το σκορ, ξεκίνησε μία διαδρομή γεμάτη αδρεναλίνη ανάμεσα στους οπαδούς τριών χωρών (!). Με το 1-0, η Αλγερία έμενε εκτός και το Ιράν έπαιρνε την πρόκριση στους «32». Στη συνέχεια ήρθε η ισοφάριση από τους Αφρικανούς και οι Αυστριακοί ξαναπήραν προβάδισμα στο 55'.

Έπειτα ήρθε η επική ανατροπή από τους Αλγερινούς, όπου έφεραν... τούμπα το ματς αλλά με τι τρόπο. Στο 60' ισοφάρισαν σε 2-2 και μοιραζόντουσαν την πρόκριση με την Αυστρία. Στο 90+3' τους σόκαραν καθώς προηγήθηκαν για πρώτη φορά στο παιχνίδι και έτσι τους άφηναν εκτός, δίνοντας το εισιτήριο στο Ιράν.

Και όμως η ποδοσφαιρική μοίρα δεν άφησε την ομάδα του Ταρέμι να πανηγυρίσει το όνειρο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ήρθε η ισοφάριση με buzzer beater από τους Αυστριακούς και έτσι οι ίδιοι και η Αλγερία πέρασαν στην επόμενη φάση και πέταξαν εκτός το Ιράν.

Αναλυτικά το πώς κύλησε το ματς: