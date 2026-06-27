Ολοκληρώνεται το πάζλ των «32»!

Το παζλ των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι έτοιμο να συμπληρωθεί, με τα τελευταία παιχνίδια της φάσης των ομίλων να τραβάνε πάνω τους τα βλέμματα όλων των ποδοσφαιρόφιλων.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει βάσει κινήτρου, είναι αυτή ανάμεσα στην Κολομβία και την Πορτογαλία. Με τους Λουίς Ντίας και Χάμες Ροντρίγκες να ηγούνται, οι Κολομβιανοί έχουν κάνει δύο νίκες και βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου με έξι βαθμούς.

Από τη στιγμή που βολεύονται και με την ισοπαλία, μπορεί να είναι πιο επιφυλακτικοί και να μην ρισκάρουν. Στην αντίπερα όχθη, η Πορτογαλία έδειξε κάποιες από τις δυνατότητες της στο ματς με το Ουζμπεκιστάν, παίρνοντας τη νίκη με 5-0.

Το θετικό για την ίδια είναι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε δύο γκολ και φάνηκε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα ακόμα και στα 41 του χρόνια. Το να σκοράρει με αντίπαλο την Κολομβία είναι σε απόδοση 2.00.

Ένας άλλος δεινός σκόρερ, ο Χάρι Κέιν, έμεινε «άσφαιρος» στην αναμέτρηση της Αγγλίας απέναντι στην Γκάνα και τώρα ψάχνει αντίδραση.

Τα «Τρία Λιοντάρια» άλλωστε θέλουν τη νίκη απέναντι στον Παναμά και ιδανικά να πετύχουν και αρκετά γκολ για να μην τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα του Κροατία – Γκάνα. Ο Παναμάς ναι μεν φάνηκε ανταγωνιστικός και στα δύο παιχνίδια που έδωσε, όμως υπέστη ισάριθμες ήττες και αποχαιρετά από νωρίς τη διοργάνωση.

Ένα γκολ θα ήταν σημαντικό για τον ίδιο όμως, η Αγγλία φαντάζει ως το δυσκολότερο εμπόδιο έως τώρα. Το να πετύχει ο Χάρι Κέιν 2+ γκολ προσφέρεται σε απόδοση 2.88.

Αυτός βέβαια που είναι σε εξαιρετική κατάσταση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι ο Λιονέλ Μέσι.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, έχει πετύχει και τα 5 γκολ της Αργεντινής και μπορεί η αναμέτρηση με την Ιορδανία να είναι αδιάφορη αλλά ο ίδιος είναι πιθανό να ξεκινήσει και πάλι βασικός.

Ο «Πούλγκα» μπορεί να κάνει γκολ σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται, ενώ οι συμπαίκτες του τον ψάχνουν καθώς ξέρουν ότι θα κάνει το κάτι παραπάνω. Η νίκη της Αργεντινής σε συνδυασμό με το Over 3.5 Γκολ και σκόρερ τον Λιονέλ Μέσι είναι σε απόδοση 3.08 στην Ενισχυμένη της Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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