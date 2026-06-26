«Μάχες» για την πρώτη θέση και την πρόκριση!

Το παζλ για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει αρχίσει να συμπληρώνεται, με την τρίτη αγωνιστική των ομίλων να φτάνει στο τέλος της.

Στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, η Νορβηγία και η Γαλλία κοντράρονται στη Βοστώνη με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.

Αμφότερες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στη επόμενη φάση, με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή να υπερτερεί στην ισοβαθμία και να βολεύεται ακόμα και με την ισοπαλία.

Η Νορβηγία έχει κάνει το 2 στα 2, με τον Χάαλαντ να είναι ο μεγάλος της πρωταγωνιστής. Με αυτόν και τον Εμπαπέ στο γήπεδο, είναι δύσκολο να μην δούμε γκολ και από τις δύο πλευρές. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 1.71 στη Novibet.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παιχνίδι ανάμεσα στην Ουρουγουάη και την Ισπανία. Οι Ουρουγουανοί μετά από τις δύο ισοπαλίες απέναντι σε Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακρωτήριο, βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και θέλουν τη νίκη για να περάσουν στην επόμενη φάση.

Από την άλλη η Ισπανία με ήττα θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, οπότε μόνο αδιάφορη δεν θα παρουσιαστεί στην αναμέτρηση. Η είσοδος του Λαμίν Γιαμάλ στην ενδεκάδα άλλαξε όλη την εικόνα της στο παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία, ενώ ο Ντε Λα Φουέντε περιμένει και τον Νίκο Γουίλιαμς να βρεθεί στην καλύτερη του κατάσταση. Άλλο ένα παιχνίδι με πιθανό θέαμα και γκολ, και το G/G προσφέρεται σε απόδοση 1.94 στη Novibet.

Το Βέλγιο ψάχνει ακόμα την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση και ξέρει ότι αν επικρατήσει της Νέας Ζηλανδίας θα βρεθεί στην επόμενη φάση. Αυτή τη φορά θέλει να δικαιολογήσει τον ρόλο του φαβορί και να μην υποστεί ένα τεράστιο σοκ, αυτό του αποκλεισμού.

Η Νέα Ζηλανδία δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στα θετικά της αποτελέσματα και η ήττα από την Αίγυπτο την έφερε στην τελευταία θέση του ομίλου. Έχει σκοράρει βέβαια και στα δύο της παιχνίδια και μπορεί να το κάνει και τώρα. Το αμφίσκορο βρίσκεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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