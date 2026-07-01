Παίκτες και οπαδοί της Αγγλίας τραγούδησαν Oasis μετά τη νίκη-πρόκριση ενάντια στη Λ.Δ. του Κονγκό.

Η Λ.Δ. του Κονγκό έβγαλε το λάδι στην Αγγλία, εντούτοις με δύο γκολ του τρομερού Χάρι Κέιν, η ομάδα του Τόμας Τούχελ κατάφερε να επικρατήσει 2-1 με ανατροπή και να περάσει στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου περιμένει το Μεξικό.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές των Τριών Λιονταριών προσέγγισαν τους οπαδούς τους και μας χάρισαν μερικές υπέροχες εικόνες, καθώς τραγούδησαν μαζί τους το Wonderwall των Oasis.

Κάπως έτσι, το Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα μετατράπηκε για λίγο σε Glastonbury, με την τεράστια επιτυχία του βρετανικού γκρουπ να μετατρέπεται σταδιακά σε ύμνο της Αγγλίας στο Μουντιάλ, καθώς ανάλογες εικόνες είχαν υπάρξει και στο Ντάλας μετά το 4-2 επί της Κροατίας.