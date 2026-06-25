Τα πάντα μπορούν να ανατραπούν αυτή την αγωνιστική!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο προσφέρει κάθε μέρα θέαμα, με τα φαβορί να θέλουν να φτάσουν έως το τέλος της διαδρομής και τα αουτσάιντερ να ψάχνουν τις δικές τους εκπλήξεις.

Σε μία τέτοια αναμέτρηση, ο Ισημερινός έρχεται αντιμέτωπος με τη Γερμανία. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έχει εξασφαλίσει ήδη την πρώτη θέση του ομίλου και έχει την ευχέρεια να ξεκουράσει παίκτες την τελευταία αγωνιστική.

Ο πρωταγωνιστής της ανατροπής με την Ακτή Ελεφαντοστού, Ντένις Ουντάβ, αναμένεται να πάρει θέση βασικού εξαργυρώνοντας τις πολύ καλές του εμφανίσεις έως τώρα. Το να σκοράρει απέναντι στο Εκουαδόρ προσφέρεται σε απόδοση 2.45 στη Novibet.

Μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον βέβαια έχει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ιαπωνία και τη Σουηδία. Οι Ιάπωνες ήταν εντυπωσιακοί απέναντι στην Τυνησία, πήραν τη νίκη με 4-0 και έκαναν τεράστιο βήμα για την πρόκρισή τους.

Οι Σουηδοί μετά τη βαριά ήττα με 5-1 από την Ολλανδία, ψάχνουν αντίδραση και τουλάχιστον έναν βαθμό που θα τους φέρει στην τρίτη θέση. Και πάλι βέβαια δεν θα νιώθουν ασφαλείς όσον αφορά την παραμονή τους στη διοργάνωση καθώς έως τώρα έχουν συγκεντρώσει τρεις βαθμούς. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 1.63.

Δυνατή «μάχη» για την πρόκρισή τους δίνουν η Αυστραλία και η Παραγουάη. Αμφότερες έχουν από 3 βαθμούς, με τους Αυστραλούς να βολεύονται και με την ισοπαλία η οποία θα τους δώσει τη δεύτερη θέση και θα τους στείλει στους «32» της διοργάνωσης.

Η νίκη τους επί της Τουρκίας στην πρεμιέρα τους έχει φέρει σε πλεονεκτική θέση και κρατάνε την τύχη στα χέρια τους.

Από την άλλη η Παραγουάη πήρε τους τρεις βαθμούς που ήθελε και ίσως να βολεύεται και με την ισοπαλία. Το Χ είναι σε απόδοση 2.30 στη Novibet.

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