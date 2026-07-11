Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης κατέκτησε τη 2η θέση στον κόσμο στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης ISF 2026

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε μία ιστορική πορεία στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης ISF 2026, κατακτώντας τη 2η θέση στον κόσμο και το αργυρό μετάλλιο.

Στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Τουρκία, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης έδωσε μία συγκλονιστική μάχη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ελλάδα προηγήθηκε δύο φορές στα σετ και επέστρεψε από το 5-10 στο tie-break, ισοφαρίζοντας σε 13-13. Οι δύο τελευταίοι πόντοι, όμως, κατέληξαν στην Τουρκία, που επικράτησε με 3-2 (31-29, 22-25, 25-19, 19-25, 13-15).

Η διάκριση της ομάδας των αγοριών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην ιστορία του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του σχολικού αθλητισμού, της συστηματικής προετοιμασίας και της αφοσίωσης μαθητών, προπονητή και συνοδών.

Αξιόλογη ήταν και η παρουσία της ομάδας των κοριτσιών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, η οποία ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της κατακτώντας τη 17η θέση στην τελική κατάταξη, μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Κροατίας 2 στον τελευταίο της αγώνα. Οι μαθήτριές μας εκπροσώπησαν με ήθος και αγωνιστικότητα το σχολείο και την Ελλάδα, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες από τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση.

Το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης ISF 2026 συγκέντρωσε σχολικές ομάδες από όλο τον κόσμο, με το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης να κατακτά τη 2η θέση στην κατηγορία των αγοριών. Αντίστοιχα, η ομάδα των κοριτσιών ολοκλήρωσε την παρουσία της καταλαμβάνοντας τη 17η θέση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του σχολείου και στις δύο κατηγορίες.

Η υποδοχή των αποστολών θα γίνει το Σάββατο (11/7) στις 14.00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η αποστολή του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο Παγκόσμιο



Προπονητής: Βαλάντης Μαμάης

Ομάδα αγοριών (2η θέση)

Δημήτριος Γκολίτσης, Αθανάσιος Καραπέτσας, Δημήτριος Κύρτσιος, Γεώργιος Μισαηλίδης, Νικόλαος Μουρατίδης, Σταύρος-Κωνσταντίνος Μούχλιας, Νικόλαος Μπόνιας, Βασίλειος Πολυχνιάτης, Πέτρος Σαρρίδης, Απόστολος Σιώης, Πορφύριος Τάσιου, Ιάσονας Τέλιος, Νικόλαος Τζοβάρας, Φώτιος Τσάνταλης.

Ομάδα κοριτσιών (17η θέση)

Κλειώ Ασβεστά, Βερονίκη Δήμου, Ελένη Κοματανού, Εβελίνα Λασκαρίδου, Ελένη Λιοτοπούλου, Ελένη Μέλλου, Ιωάννα Κυριακή Μουστάκη, Φωτεινή Μπαρμπαλιού, Ελένη Μωυσίδου, Μαρία Σουλτάνα Παμπαλιάρη, Σοφία Παναγιωτοπούλου, Σωτηρία Νικολέττα Παπαδοπούλου, Δήμητρα Παπαθανασίου, Μαρία Σφακιανάκη.