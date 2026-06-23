Με το καλό και στη Superleague

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τις αλλαγές των κανονισμών η σημασία των οποίων ήδη φαίνεται στο Μουντιάλ και που σκοπός τους είναι να κάνουν το παιγνίδι γρηγορότερο.

Μπορεί ο κόσμος που παρακολουθεί το Μουντιάλ να ασχολείται – και δικαιολογημένα – με τον Μέσι, τον Μπαπέ, τον Μπέλιγχαμ, τον Ρονάλντο αλλά αυτός που είναι βέβαιο που έχει γράψει ήδη ιστορία είναι ένας άλλος: λέγεται Μιγκέλ Αλμιρόν, είναι Παραγουανός και αριστερός χαφ εξτρέμ και είναι σίγουρα ένα σύμβολο, αν και κομμάτι αρνητικό, των νέων κανονισμών: για την ακρίβεια με την εμπλοκή του σε κάποιες φάσεις μας βοήθησε να καταλάβουμε πως κάποιοι κανονισμοί άλλαξαν.

Το χέρι μπροστά από το στόμα

Στον πρώτο αγώνα του στο μουντιάλ που πήρε μέρος με την Παραγουάη (εναντίον των ΗΠΑ), δέχθηκε κίτρινη κάρτα με υπόδειξη του VAR χάρη στο νέο πρωτόκολλο που επιτρέπει την ανατροπή μιας απόφασης του διαιτητή για κίτρινη κάρτα ακόμα κι αν η φάση έχει προχωρήσει: αφορά περιπτώσεις «λανθασμένης ταυτότητας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εγχειρίδιο των αλλαγών. Στο ματς εκείνο ο Αμερικανός στόπερ Τιμ Ριμ είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα καθώς φαινόταν ότι έχει κάνει φάουλ στον Αλμιρόν. Το φάουλ εκτελέστηκε, αλλά μετά την εξέταση της φάσης από το VAR, ο διαιτητής Μάκελι ειδοποιήθηκε ότι το φάουλ στον Αλμιρόν ήταν ανύπαρκτο: έτσι – και ενώ η φάση είχε περάσει – ακύρωσε την κάρτα στον Αμερικανό κι έβγαλε κάρτα στον Αλμιρόν για θέατρο.

Αλλά ο ήρωας μας είχε κρατήσει το καλύτερο για το ματς της Παραγουάης εναντίον της Τουρκίας. Το VAR συνέλαβε τον Αλμιρόν να μιλάει στον Τούρκο Μερτ Μουλντούρ έχοντας καλύψει με το χέρι του το στόμα του: η μεταξύ τους λογομαχία φαινόταν έντονη κι ένας νέος κανόνας τέθηκε σε ισχύ. Αποκαλείται «τεκμήριο υβριστικής επίθεσης». Προβλέπει κόκκινη κάρτα: ο Παραγουανός αποβλήθηκε. Η σχετική προσθήκη (και όχι αλλαγή) στον κανονισμό προέκυψε μετά την υπόθεση Βινίσιους-Πρεστιάνι στο ματς του Τσάμπιονς Λιγκ Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης και την (φερόμενη) ρατσιστική επίθεση του παίκτη της Μπενφίκα προς τον εξτρέμ της Βασίλισσας. Τότε καταγράφηκε ότι ο Αργεντίνος έκρυψε τότε τα χείλι του και κάτι είπε στον Βραζιλιάνο. Το γεγονός στάθηκε αιτία για να προκύψει μια υποψία ενοχής. Το χέρι μπροστά στο στόμα σου το βάζεις αν θες να κρύψεις κάτι. Αν το κάνεις κατά τη διάρκεια ενός καβγά ή μιας έντονης ανταλλαγής απόψεων με έναν αντίπαλο, αποβάλλεσαι πλέον. Φυσικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το χέρι σου όταν μιλάς με έναν συμπαίκτη: αυτό δεν απαγορεύεται ακόμα.

Και ξαφνικά κόρνερ

Οι νέοι κανόνες που βλέπουμε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο σχεδιάστηκαν από την IFAB και τον πρόεδρό της Πιερλουίζι Κολίνα. Πέρα από αυτούς που μάθαμε χάρη στον Αλμιρόν όλοι οι υπόλοιποι αφορούν ένα και μόνο πράγμα: το πως θα σταματήσουν οι καθυστερήσεις και το πως θα γίνει το ματς πιο γρήγορο. «Τον τελευταίο καιρό είδαμε ότι οι παίκτες το παράκαναν πραγματικά με τις διακοπές και το ροκάνισμα του χρόνου – σκέφτονται συνεχώς και νέα κόλπα» λέει ο Κολίνα και εξηγώντας τις αλλαγές είπε πως όλες σχεδόν έγιναν ώστε «να υπάρχουν λιγότερες διακοπές στο παιγνίδι και συνεχής ροή φάσεων». Το Παγκόσμιο Κύπελλο, ως διοργάνωση, είναι ιδανικό για να φανούν οι νέοι κανονισμοί. Πέρα από όσα έκανε ο Αλμιρόν, ένας άλλος που βοήθησε στο να γίνει κατανοητός ένας νέος κανονισμός που θα κάνει το παιγνίδι πιο γρήγορο είναι ο τερματοφύλακας της Αϊτής Τζόνι Πλασίντ. Στο ματς με την Βραζιλία μάλλον ξέχασε ότι πρέπει να επαναφέρει την μπάλα εντός πέντε δευτερολέπτων και στην αρχή του αγώνα πήρε τον χρόνο του για να εκτελέσει το ελεύθερο. Ο διαιτητής έδωσε αμέσως κόρνερ για τη Βραζιλία. Ο τερματοφύλακας διαμαρτυρήθηκε, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μας δείξει την αφηρημάδα του και την αφέλειά του: αποκλείεται να μην είχε ενημερωθεί. Πριν από αυτό είχαμε δει σε δυο ματς «αντιστροφή κατοχής της μπάλας για υπέρβαση του χρονικού ορίου των πέντε δευτερολέπτων» σε εκτελέσεις πλαγίου αουτ: συνέβη στα ματς Αυστραλία – Τουρκία (2-0) και Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι (0-0). Αργά ή γρήγορα οι παίκτες θα το καταλάβουν ότι πρέπει να παίζουν κι όχι να κοροϊδεύουν.

Αλλαγές γρήγορες όσο τα πιτ στοπ

Δύο άλλες αλλαγές έχουν κι αυτές αντίκτυπο στο παιχνίδι: το χρονικό όριο των δέκα δευτερολέπτων για αλλαγές και τραυματισμούς πχ. Οι αλλαγές παικτών είχαν γίνει ένα ωραίο κόλπο ροκανίσματος του χρόνου: υπήρχαν κατά την διάρκεια τους χειραψίες, αγκαλιές, τελευταίες συμβουλές του προπονητή κτλ. Πλέον αν η αλλαγή δεν ολοκληρωθεί σε δέκα δευτερόλεπτα ο παίκτης βγαίνει, αλλά αυτός που πρόκειται να μπει δεν μπαίνει αμέσως, αλλά μέχρι να υπάρξει νέα διακοπή του αγώνα: πρακτικά η ομάδα μένει με παίκτη λιγότερο κι θεωρητικά μπορεί να μείνει ακόμα και με πέντε παίκτες λιγότερους, αν ο προπονητής θέλει να κάνει ταυτόχρονα πέντε αλλαγές κι αυτές καθυστερήσουν! Ετσι στο ματς της Παραγουάης με την Τουρκία κι ενώ οι Λατινοαμερικάνοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο, ο προπονητής τους … φώναξε στους παίκτες του να βιαστούν με την αλλαγή επειδή φοβόταν ότι θα έμενε με εννέα παίκτες. Αν υπάρξει διαπίστωση καθυστέρησης ο παίκτης που είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο θα μπει μετά την πρώτη διακοπή του αγώνα κι αφού έχει περάσει ένα λεπτό μετά την στιγμή της αλλαγής. Όπως κάπου διάβασα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο οι αλλαγές των παικτών είναι τόσο γρήγορες όσο τα πιτ στοπ της F1.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τις διακοπές για τραυματισμούς, ένα άλλο κόλπο ανακοπής του ρυθμού του αγώνα. Είχαμε φτάσει να βλέπουμε, ειδικά προς το τέλος των αγώνων, δραματικές πτώσεις παικτών (με κραυγές σε κάποιες περιπτώσεις) μετά από κάθε κόντρα ή μετά από κάθε φάουλ. Το ματς σταματούσε για παροχή ιατρικής βοήθειας πολλές φορές για το τίποτα. Τώρα, αν μπουν οι γιατροί και το φάουλ δεν έχει τιμωρηθεί με κάρτα, ο παίκτης που θα χρειαστεί βοήθεια βγαίνει υποχρεωτικά εκτός για εξήντα δευτερόλεπτα – μόνη εξαίρεση η περίπτωση του τερματοφύλακα. Ξαφνικά, κανείς δεν καταρρέει. Προσεύχομαι να ισχύει το ίδιο πράγμα και στη Σουπερλίγκα μας: θα ήταν μια επανάσταση. Εδώ το αστείο ήταν η περίπτωση των οπαδών της Εθνικής Γερμανίας στο ματς της Γερμανίας με την Ακτη Ελεφαντοστού. Οι Γερμανοί στις εξέδρες κάτι είχαν ακούσει για αυτόν τον κανονισμό αγνοούσαν όμως ότι αυτός δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διακοπής για τραυματισμό τερματοφύλακα: έτσι είχαν την απαίτηση (και μάλιστα δυο φορές…) να βγει ο Φοφανά και να μείνουν οι Αφρικάνοι χωρίς τερματοφύλακα για ένα λεπτό – πράγμα που φυσικά δεν έγινε.

Τάιμ άουτ και συζητήσεις

Βέβαια η μεγάλη φασαρία γίνεται για τα περίφημα τάιμ άουτ, που μπήκαν στο ποδόσφαιρο από την πίσω πόρτα. Τέτοια είναι οι διακοπές για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές που είναι προβλεπόμενα δύο – μια σε κάθε ημίχρονο. Όπως αποδείχτηκε δεν γίνονται λόγω ζέστης, αλλά γιατί εξασφαλίζουν στους τηλεοπτικούς παρόχους έξι επιπλέον λεπτά διαφήμισης και μάλιστα στο κέντρο του αγώνα. Ο Αγκίρε (κόουτς του Μεξικού) και ο προπονητής της Πορτογαλίας Μαρτίνεθ είπαν ότι πρόκειται για ανοησία, αφού στα παιγνίδια των ομάδων τους ανάγκη να δροσιστούν οι παίκτες δεν υπήρχε. Αλλά υπήρξαν και διαφωνίες. Ο Αντσελότι πχ δήλωσε υπέρ των διακοπών: «Στην πραγματικότητα μας βοηθούν εμάς τους προπονητές να προσαρμόσουμε σε ορισμένες καταστάσεις και να δώσουμε οδηγίες» είπε μετά το ματς της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Τα δεδομένα που δίνει η FIFA είναι ενδιαφέροντα: στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης στο πρώτο ημίχρονο, μετά το διάλειμμα, τα σουτ και τα γκολ αυξήθηκαν. Θα καθιερωθούν και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις; Το βλέπω δύσκολο. Για τα τάιμ άουτ στο ποδόσφαιρο θα χρειαστεί να περιμένουμε. Αλλά κατά τα άλλα οι νέοι κανόνες θα υπάρξουν παντού. Και είναι χρήσιμοι.