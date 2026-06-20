Η Παραγουάη έμεινε με δέκα παίκτες στο 45+3 εξαιτίας της αποβολής του Αλμιρόν. Έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης του Μουντιάλ 2026, που αποβλήθηκε επειδή μίλησε κρύβοντας το στόμα του.

Την... πάτησε ο Αλμιρόν! Ο 32χρονος παίκτης της Ατλάντα Γιουνάιτεντ άφησε την Παραγουάη με παίκτη λιγότερο, καθώς μίλησε κρύβοντας το στόμα του.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της FIFA, αυτό τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλμιρόν κάτι είπε στον Μουλντούρ, και ο διαιτητής ύστερα από υπόδειξη του VAR, πήγε στο on-field review να δει τη φάση. Ύστερα από τον έλεγχό της, υπέδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα στον Αλμιρόν. Έτσι, η Τουρκία απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα.