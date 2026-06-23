21χρονος ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στη Ligue 2 είναι εγκεφαλικά νεκρός μετά από πνιγμό στον ποταμό Ροδανό.

Μια άκρως δυσάρεστη είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς ένας 21χρονος ποδοσφαιριστής στην προσπάθεια του να δροσιστεί είχε ένα ατύχημα στα νερά του ποταμού Ροδανού και είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BFMTV, το δυσάρεστο περιστατικό έλαβε χώρα την Δευτέρα 22 Ιουνίου με τον άτυχο νεαρό να βρίσκεται στον ποταμό Ροδανό μαζί με δύο φίλους του. Η παρέα είχα πάει στον ποταμό προκειμένου να δροσιστούν εν μέσω του καυσωνα που επικρατεί στη Γαλλία. Ωστόσο για μέχρι στιγμής άγνωστους λόγους ο 21χρονος που αγωνιζόταν στη Ligue 2 ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και δυστυχώς θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα. Μάλιστα πολλές περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αρκετά διαμερίσματα παραμένουν σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Canicule: un joueur de football de Ligue 2 s'est noyé dans le Rhône, il est actuellement en état de mort cérébrale pic.twitter.com/91kNLqsF74 June 23, 2026

Έτσι αρκετοί πολίτες αναζητούν δροσιά σε ποτάμια και λίμνες, ωστόσο η επιλογή αυτή αποδεικνύεται συχνά επικίνδυνη. Όπως ανέφερε η υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας της Γαλλίας, Μαρίνα Φεράρι, από την αρχή του Σαββατοκύριακου έχουν καταγραφεί περίπου 20 θάνατοι από πνιγμό σε ολόκληρη τη χώρα...