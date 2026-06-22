Η εντυπωσιακή προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού μετατρέπει το Μουντιάλ του 2026 σε μία διοργάνωση-ρεκόρ.

Η μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, είναι αναμφίβολα η εντυπωσιακή προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα. Ανεξαρτήτως ώρας διεξαγωγής ή εμπορικής αξίας του αγώνα, οι εξέδρες παρουσιάζουν εικόνα πληρότητας, με την ατμόσφαιρα να μεταφέρεται έντονα και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Τα στοιχεία της FIFA είναι αποκαλυπτικά. Πριν από τους αγώνες της Κυριακής, συνολικά 2.307.947 φίλαθλοι είχαν περάσει τις πύλες των γηπέδων. Ο μέσος όρος προσέλευσης ανέρχεται σε 64.110 θεατές ανά αγώνα, ενώ η πληρότητα αγγίζει το εντυπωσιακό 99,54%.

«Γεμάτα γήπεδα, γεμάτες πόλεις, γεμάτες χώρες από φιλάθλους που απολαμβάνουν και γιορτάζουν το πάθος για το ποδόσφαιρο. Οι φίλαθλοι γεμίζουν τα γήπεδα, τις Fan Zones, τα φεστιβάλ και τους χώρους προβολής αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Μουντιάλ των 48 ομάδων αποτελεί ήδη μια τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ένα Μουντιάλ που καταρρίπτει ρεκόρ

Είναι λογικό ότι η αύξηση των ομάδων και των αγώνων οδηγεί σε μεγαλύτερη συνολική προσέλευση. Ωστόσο, αρκετά από τα ρεκόρ που καταγράφονται είναι συγκρίσιμα με κάθε προηγούμενη διοργάνωση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρουσία 281.223 φιλάθλων σε τέσσερις αγώνες της φάσης των ομίλων μέσα στην ίδια ημέρα (Γαλλία–Σενεγάλη, Ιράκ–Νορβηγία, Αργεντινή–Αλγερία και Αυστρία–Ιορδανία). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια προσέλευση θεατών σε Παγκόσμιο Κύπελλο από τις 28 Ιουνίου 1994, όταν επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες τέσσερις αγώνες είχαν συγκεντρώσει συνολικά 277.070 θεατές.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι πλέον η υπέρβαση του ιστορικού ρεκόρ των 3,5 εκατομμυρίων θεατών που καταγράφηκε στο Μουντιάλ των ΗΠΑ το 1994. Για λόγους σύγκρισης, στο Κατάρ το 2022 η συνολική προσέλευση έφτασε τα 3,4 εκατομμύρια θεατές, με μέση πληρότητα 96,3%, ποσοστό που ήδη ξεπερνά η φετινή διοργάνωση.

Δεν έχει σημασία ποιος παίζει

Η πολυπολιτισμική σύνθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, με κοινότητες σχεδόν κάθε εθνικότητας του πλανήτη, συμβάλλει αναμφίβολα στη μεγάλη προσέλευση. Παρ' όλα αυτά, εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ακόμη και αγώνες με περιορισμένο εμπορικό ενδιαφέρον προσελκύουν δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Ο αγώνας Νέα Ζηλανδία - Αίγυπτος συγκέντρωσε 52.497 φιλάθλους στο Βανκούβερ, το Βέλγιο - Ιράν προσέλκυσε 70.317 θεατές στο Ίνγκλγουντ, το Τυνησία - Ιαπωνία 51.243 στο Μοντερέι, ενώ το Εκουαδόρ - Κουρασάο παρακολούθησαν 68.598 φίλαθλοι στο Κάνσας Σίτι.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο, βέβαια, δεν προσελκύει μόνο υποστηρικτές των εθνικών ομάδων. Στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, χιλιάδες φίλαθλοι από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες κατέκλυσαν το NRG Stadium φορώντας φανέλες της Πορτογαλίας με το διάσημο «7» του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Πανάκριβες τιμές, αλλά...

Όλα αυτά συμβαίνουν παρά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος των εισιτηρίων. Για τους περισσότερους αγώνες της φάσης των ομίλων, τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν πλέον εξαντληθεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν θέση μόνο μέσω VIP πακέτων.

Οι αρχικές τιμές εκκίνησης κυμαίνονταν κοντά στα 500 δολάρια, ενώ, εκτός από τα εισιτήρια που διατέθηκαν μέσω των εθνικών ομοσπονδιών σε χαμηλότερες τιμές, η εξασφάλιση ενός εισιτηρίου εξελίχθηκε σε πραγματική δοκιμασία για τους φιλάθλους.