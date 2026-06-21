Δυνατές «μονομαχίες» για όλα τα γούστα!

Σε πλήρη δράση η δεύτερη αγωνιστική σε 7ο και 8ο όμιλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

H πρώτη στροφή στον 7 ο όμιλο είχε μία εκ των εκπλήξεων της διοργάνωσης ως τώρα, καθώς το Βέλγιο απέτυχε να νικήσει την Αίγυπτο, μένοντας στο 1-1 και μάλιστα αν δεν πατούσε χορτάρι ως αλλαγή ο Λουκάκου μπορεί να έχανε, αφού από δική του προσπάθεια ήρθε η ισοφάριση.

Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά καλείται τώρα να πάρει το «τρίποντο» απέναντι στο Ιράν (22:00) στο Λος Άντζελες, έχοντας πίεση για το αποτέλεσμα.

Η παρέα του «ερυθρόλευκου» Μεχντί Ταρέμι από την πλευρά της ζώντας μια ιδιόμορφη κατάσταση, καθώς συμμετέχει στο Μουντιάλ εν μέσω πολέμου και καλείται να μεταβαίνει για λόγους ασφαλείας αυθημερόν στις ΗΠΑ, ισοφάρισε δις τη Νέα Ζηλανδία για το τελικό 2-2.

Ένα από τα λίγα θετικά στοιχεία των Βέλγων στην πρώτη τους εμφάνιση ήταν η παρουσία του Ντοκού, ο οποίος ήταν κινητήριος μοχλός με την Αίγυπτο και θα βγει και τώρα μπροστά. Στο 5.33 η ενισχυμένη απόδοση νίκης Βελγίου από το ημίχρονο με γκολ του άσου της Σίτι.

Στο Βανκούβερ η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο λίγες ώρες αργότερα (04:00) για τη νίκη που θα δώσει αέρα πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Οι «Φαραώ» έκαναν εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα τους και θα στηρίξουν πολλά στον Μοχάμεντ Σαλάχ που θα ψάξει το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Στο 1.79 να βρει δίχτυα ο πρώην πλέον σταρ της Λίβερπουλ.

Στον 8 ο όμιλο επίσης η κατάσταση είναι ρευστή μετά την πρώτη αγωνιστική που συνοδεύτηκε με δύο ισοπαλίες. Βέβαια το 0-0 της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήριο ήταν μακράν το πιο ηχηρό αποτέλεσμα, με τη «φούρια ρόχα» να αντιμετωπίζει στην

Ατλάντα τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη (19:00), η οποία άγγιξε το «τρίποντο» αλλά έμεινε στο 1-1 με την Ουρουγουάη.

Το γρήγορο γκολ είναι ζητούμενο για να ανοίξει ο ρυθμός και το πρώτο γκολ στον αγώνα έως το 28’ έχει απόδοση 1.66.

Στην έτερη αναμέτρηση του ομίλου στο Μαϊάμι, η Ουρουγουάη παίζει με το Πράσινο Ακρωτήριο (01:00). Η «σελέστε» έσωσε στο τέλος τον βαθμό με τη Σαουδική Αραβία και καλείται να παραβιάσει την εστία του απροσπέλαστου Βοζίνια με τον Νούνιες σε πρώτο πλάνο. Στο 3.35 το ενισχυμένο Bet Builder της νίκης των Ουρουγουανών από ημίχρονο με γκολ από τον άσο της Αλ Χιλάλ.

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