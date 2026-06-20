Παίκτης της Ραβένα θα γίνει ο Ροναλντίνιο, που θα παίξει σε ένα ματς του ιταλικού συλλόγου έχοντας επενδύσει σε αυτόν.

Σχεδόν έντεκα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Φλουμινένσε, που αποτέλεσε την τελευταία ομάδα στην τεράστια καριέρα του, ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στην ενεργό δράση αλλά για λίγο...

Βλέπετε, η ιταλική Ραβένα, που μετέχει στη Serie C, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βραζιλιάνο θρύλο. Ο Ρόνι θα επενδύσει στο κλαμπ, ενώ θα μπει κανονικά στη λίστα του και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και σε έναν αγώνα - εκτός απροόπτου ανεπίσημο.

Ο 46χρονος παλαίμαχος παικταράς θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα γίνει στο Μαϊάμι τις επόμενες ημέρες, με τη Ραβένα να αποτίει φόρο τιμής στον Ροναλντίνιο αλλάζοντας το Ρ στο όνομά της προκειμένου να μοιάζει με το R10 του άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα.

«Δεν βλέπω την ώρα να χορέψω ξανά με την μπάλα, ποδόσφαιρο ήταν πάντα πηγή χαράς για μένα, το ίδιο πνεύμα θέλω να φέρω και στη Ραβένα», ανέφερε ο Ρόνι, που θα βρεθεί και στην προετοιμασία της ομάδας.